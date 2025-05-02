12 тезисов о победе Украины: что важно понимать о договоре по недрам и что ждать дальше

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Вижу, что в очередной раз надо объяснять очевидные вещи. (Вздыхает) Ну давайте.

1. Украина не может вести войну и достичь успеха без союзников. Просто неравные силы. Размер (прежде всего экономики и населения) имеет значение.

2. Наш естественный союзник — не тот, кто нас любит, а тот, кто с нами в одной лодке. Это Европа. Не устоим мы — не выживет и она. Ну и наоборот. Они долго этого не понимали, в конце концов поняли. Помогли Трамп и его молодая команда, а также Путин и его старая команда.

3. США важны в современном мире, потому что это крупнейшая экономика, крупнейшая военная мощь, эмитент мировой валюты. США не выглядят сейчас надежным союзником. Вся репутация, которая строилась более полусотни лет американскими дипломатами, чиновниками, военными, работниками американских агентств и т.д., разрушена за 100 дней. Но США все еще важны.

4. В США у нас много симпатиков: демократы, значительная часть республиканцев, в том числе трамписты, а также миллионы людей без партийной аффилиации. Трамп и его молодая команда — это не вся Америка. Не впадайте в антиамериканизм.

5. Мы можем дальше жить без американской помощи, но лучше жить с американской помощью. Есть вещи, которые нельзя заменить на данный момент. Есть вещи, которые трудно заменить. Есть вещи, которые можно заменить, но нужно время.

6. Время и деньги являются главными ресурсами войны. Время играет на нас, потому что дает шансы увеличить нашу собственную способность и развернуться европейской способности. Шанс можно упустить. Но лучше иметь время на своей стороне, чем на стороне врага.

Украина дает Европе время развернуть оборону Фото: Getty Images

7. Нам предлагали грабительское соглашение, которое превращало безвозвратную помощь предыдущей администрации в долговые обязательства с коэффициентом 3,5 (за каждый подаренный нам доллар мы должны были вернуть три с половиной доллара), противоречило нашей евроинтеграционной стратегии, перекладывало все риски на Украину, а все бенефиты на США. Подписывать такое было нельзя, это крепостничество. Не подписывать также было опасно, рискуя американской помощью в неприятный момент и не оставляя времени на маневр. Была выбрана единственно правильная стратегия — тянуть время и "разминировать" соглашение, убирая оттуда плохие вещи.

8. Я не верил, что эта стратегия будет полностью успешной. Потому что с той стороны не идиоты, вся наша стратегия была на ладони. Потому что мы выглядели слабыми, а по принципам Трампа слабый должен уступать. У нас не было карт, говорил он. Но тут наложились несколько факторов. Мастерство наших дипломатов, юристов и экономистов. Неуступчивость Путина. Непоследовательность Трампа. Отсутствие реальных результатов за 100 дней, зато куча неприятностей одна обиднее другой. Неоднородность команды Трампа. И еще несколько. И в результате "разминирование" произошло без жертв — мы получили протокол о намерениях, в котором стороны договорились, что они за все хорошее и против всего плохого, а все остальное будет оговорено позже. Абсолютно вегетарианский текст вместо грабительского, пропитанного кровью. Это победа.

9. Нет победы без предательства. Мастерство Правительства не закрывает того факта, что Правительство не взаимодействовало с Парламентом, которому оно по Конституции подотчетно. Потому что не Парламенту оно подотчетно на самом деле. И плохо не только то, что Правительство знает свое место в системе власти (и оно не соответствует конституционным нормам), но и то, что члены Парламента готовы принимать эту реальность.

10. Трампу очень нужны победы, и нынешняя победа является общей. Это победа Украины в силу вышеприведенных обстоятельств. Но это и победа Трампа: он принес наконец что-то существенное своим фанатам. Никто не будет вчитываться в текст протокола о намерениях, зато все поймут, что неуступчивую Украину наконец дожали. Это большая победа величайшего переговорщика в мире. И это может существенно изменить расклад сил как в голове у Трампа ("эти украинские селюки могут дать мне что-то полезное"), так и в его команде (кто был причастен к победе, растет в весе, зато те, что ничего не принесли в клюве, теряют).

11. В международных отношениях нет друзей, а есть союзники и партнеры, и вообще все сложно. Кто раскрашивает мир в черно-белое, тот в конце концов окажется среди сплошной черной краски. Международная политика — тонкое искусство возможного и невозможного. Для Украины это новое амплуа, мы никогда не были субъектом политики до 2022 года. Теперь мы в центре мира. И свою роль надо играть достойно. Мы учимся. Говорю "мы", потому что каждая внешнеполитическая победа и поражение является следствием деятельности тысяч и тысяч людей в правительственных учреждениях, парламенте, гражданском обществе, бизнесе, религиозных организациях и тому подобное. Мы научимся или умрем. Пока учимся неплохо.

12. А Россия сд*хнет и развалится, потому что время играет против нее. Ресурсов больше не становится. Ресурсов становится меньше. Еще прольется немало крови. Но это билет в один конец. Аминь.

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