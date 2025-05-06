Цукерберг прогнозирует мир под властью ИИ: какое место человеку оставляет глава Meta

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Искусственный интеллект продолжает постепенно завоевывать пространство, оставляя людям второстепенные роли.

По мнению Цукерберга, следующими, кого сменит ИИ, являются SMM-щики всех (!) социальных платформ.

Он заявил, что в будущем не понадобятся специалисты ни по таргетингу, ни по аналитике, ни по созданию визуальных эффектов.

По его словам, через пару лет новая модель рекламы в соцсетях будет выглядеть так:

искусственный интеллект самостоятельно создает фото- и видео контент;

искусственный интеллект генерирует тексты;

искусственный интеллект осуществляет таргетинг;

искусственный интеллект анализирует результаты;

искусственный интеллект готовит отчет, рекомендации и изменения в рекламе.

Здесь впервые появляется человек, который должен все верифицировать и согласовать. Но дальше, после утверждения изменений, ИИ будет работать самостоятельно.

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Единственное преимущество человека в этом процессе — это креативность и способность творить смыслы. Это то, чего пока не умеет ИИ.

И именно поэтому небольшая часть SMM-щиков "выживет". Но это будут только те, кто способен креативить идеи.

Это очень важный нюанс — не рисовать картинки или создавать видео, а создавать Идеи, вокруг которых будет работать потом ИИ.

Таких единицы.

Поэтому большинству надо УЖЕ думать о смене профессий.

Думай.ТЕ :)

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