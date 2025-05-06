Цукерберг прогнозирует мир под властью ИИ: какое место человеку оставляет глава Meta
Глава Meta Марк Цукерберг рисует не слишком оптимистичное для подавляющего большинства людей технологическое будущее, пишет блогер Виктор Таран. По прогнозам известного предпринимателя, уже через несколько лет почти всю работу в сети сможет выполнять ИИ...
Искусственный интеллект продолжает постепенно завоевывать пространство, оставляя людям второстепенные роли.
По мнению Цукерберга, следующими, кого сменит ИИ, являются SMM-щики всех (!) социальных платформ.
Он заявил, что в будущем не понадобятся специалисты ни по таргетингу, ни по аналитике, ни по созданию визуальных эффектов.
По его словам, через пару лет новая модель рекламы в соцсетях будет выглядеть так:
- искусственный интеллект самостоятельно создает фото- и видео контент;
- искусственный интеллект генерирует тексты;
- искусственный интеллект осуществляет таргетинг;
- искусственный интеллект анализирует результаты;
- искусственный интеллект готовит отчет, рекомендации и изменения в рекламе.
Здесь впервые появляется человек, который должен все верифицировать и согласовать. Но дальше, после утверждения изменений, ИИ будет работать самостоятельно.Важно
Единственное преимущество человека в этом процессе — это креативность и способность творить смыслы. Это то, чего пока не умеет ИИ.
И именно поэтому небольшая часть SMM-щиков "выживет". Но это будут только те, кто способен креативить идеи.
Это очень важный нюанс — не рисовать картинки или создавать видео, а создавать Идеи, вокруг которых будет работать потом ИИ.
Таких единицы.
Поэтому большинству надо УЖЕ думать о смене профессий.
Думай.ТЕ :)
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