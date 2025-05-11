По примеру Трампа и Маска: почему корпорации переходят на жесткий стиль управления
Жесткий стиль управления снова входит в моду, корпоративная культура меняется, и мягкость уходит в прошлое. Как свидетельствует финансист Павел Дукач, опираясь на свежие исследования, компании отказываются от уютных офисов, терапии и гибкости — в пользу ультиматумов, контроля и жестких требований.
Жесткий стиль управления снова входит в моду
Корпоративная культура меняется, и мягкость уходит в прошлое. По данным Axios, компании отказываются от уютных офисов, терапии и гибкости в пользу ультиматумов, контроля и жестких требований. Причины логичны:
- экономическая турбулентность заставляет бизнес ужесточать подход;
- массовое возвращение в офисы усиливает контроль над сотрудниками;
- ИИ беспощадно выкашивает человеческие функции;
- рост конкуренции и неурядиц требует максимальной продуктивности;
- примеры "альфа-руководителей" вроде Илона Маска или Дональда Трампа, которые своими действиями показывают, что результата можно достигать без эмпатии.
В США почти 40% руководителей планируют повысить требования к сотрудникам и вернуть людей в офисы. Эксперты советуют не скатываться в диктатуру и искать баланс между жесткостью и уважением, но тренд уже набирает обороты.
И не удивительно, что компании бигтеха, вчерашние лапочки и зефирки, радикально пересматривают кадровую политику. Так, например:
- Meta ежегодно увольняет 5% наименее продуктивных сотрудников и вводит "черные списки", запрещая повторный найм даже хороших экс-сотрудников;
- Google усиливает бонусы для лучших, но финансирует их за счет увольнений и тех, кто не ходит в офис минимум 3 дня в неделю;
- Microsoft запустил программу PIP (Performance Improvement Plan): слабым сотрудникам предлагают уволиться с компенсацией за 16 недель или пройти жесткий план повышения производительности. Не справившихся ждет запрет на повторный найм в течение 2 лет;
- Duolingo теперь будет брать людей только на задачи, с которыми не справляется ИИ. Уже работающим сотрудникам предложат переобучение: теперь нужно уметь коммуницировать и решать задачи через чат-ботов, а не просто быть "специалистом".
В общем и целом, эпоха бесплатного кофе и "мы-одна-семья" близится к финалу.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно