По примеру Трампа и Маска: почему корпорации переходят на жесткий стиль управления

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Жесткий стиль управления снова входит в моду

Корпоративная культура меняется, и мягкость уходит в прошлое. По данным Axios, компании отказываются от уютных офисов, терапии и гибкости в пользу ультиматумов, контроля и жестких требований. Причины логичны:

экономическая турбулентность заставляет бизнес ужесточать подход;

массовое возвращение в офисы усиливает контроль над сотрудниками;

ИИ беспощадно выкашивает человеческие функции;

рост конкуренции и неурядиц требует максимальной продуктивности;

примеры "альфа-руководителей" вроде Илона Маска или Дональда Трампа, которые своими действиями показывают, что результата можно достигать без эмпатии.

В США почти 40% руководителей планируют повысить требования к сотрудникам и вернуть людей в офисы. Эксперты советуют не скатываться в диктатуру и искать баланс между жесткостью и уважением, но тренд уже набирает обороты.

И не удивительно, что компании бигтеха, вчерашние лапочки и зефирки, радикально пересматривают кадровую политику. Так, например:

Meta ежегодно увольняет 5% наименее продуктивных сотрудников и вводит "черные списки", запрещая повторный найм даже хороших экс-сотрудников;

Google усиливает бонусы для лучших, но финансирует их за счет увольнений и тех, кто не ходит в офис минимум 3 дня в неделю;

Microsoft запустил программу PIP (Performance Improvement Plan): слабым сотрудникам предлагают уволиться с компенсацией за 16 недель или пройти жесткий план повышения производительности. Не справившихся ждет запрет на повторный найм в течение 2 лет;

Duolingo теперь будет брать людей только на задачи, с которыми не справляется ИИ. Уже работающим сотрудникам предложат переобучение: теперь нужно уметь коммуницировать и решать задачи через чат-ботов, а не просто быть "специалистом".

В общем и целом, эпоха бесплатного кофе и "мы-одна-семья" близится к финалу.

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