Без тантала нет войны: как Трамп мог бы остановить военную промышленность РФ

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Иностранные санкции лишают российскую промышленность критически важных материалов, необходимых для производства лучшего российского оружия. Речь идет о тантале — редком минерале, который используется во многих высокотехнологичных отраслях промышленности для производства конденсаторов.

Лучшие российские крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и танки оснащены процессорами, навигационными системами или радиоприемниками с танталовыми конденсаторами. Но большая часть тантала поступает из-за рубежа — основными поставщиками являются Демократическая Республика Конго, Бразилия и Китай, - и санкции, введенные Соединенными Штатами и различными европейскими странами, сократили эти поставки.

"Хотя у России есть собственные месторождения тантала, они значительно меньше", — сообщала украинская аналитическая группа Frontelligence Insight в начале этого года. Кроме того, "в России нет передовых перерабатывающих мощностей для производства высококачественного танталового порошка, необходимого для конденсаторов".

В итоге санкции "действительно работают", — заключили в Frontelligence. Но переживут ли санкции хаотичную, авторитарную администрацию президента США Дональда Трампа?

То, что российская промышленность с трудом производит достаточно нового оружия для поддержания войны с Украиной, очевидно на 800-мильной линии фронта. Дефицит тантала — один из факторов снижения производства оружия в России. Раньше российские заводы импортировали переработанный африканский, китайский и южноамериканский тантал с одного крупного предприятия в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, что ограничило поставки переработанного минерального порошка. Россияне пытались закупать тантал в Китае, но его качество оказалось низким.

Танталовые чипы Фото: Tobias Kippenberg/EPFL

По данным Frontelligence, российская промышленность нуждается в 1700 фунтах (771 кг) высокосортного обработанного тантала в месяц. Для выполнения существующих контрактов на поставку новых вооружений в ближайшие месяцы российским заводам необходимо более 4,5 тонн минерала, однако текущие запасы составляют чуть более двух тонн. По оценке Frontelligence, "немедленных решений по закупке" остальных двух тонн не существует.

Чтобы восполнить пробел, российская промышленность может закупить больше танталовых компонентов "двойного назначения" — тех, что предназначены для коммерческих товаров, но подходят и для оружия. Передаваемые от посредника к посреднику и, наконец, поставляемые в Россию из стран, не подписавших режим санкций, компоненты двойного назначения поступают медленно — и по более высокой цене, чем хотелось бы россиянам.

Но они поступают. Перекрытие этого последнего источника тантала должно стать приоритетом для врагов России и друзей Украины. "Компании, участвующие в производстве или торговле танталовым порошком или конденсаторами... должны столкнуться с перспективой потери доступа к западным рынкам, если их уличат в торговле с Россией", — призывают в Frontelligence.

Однако не менее вероятно, что санкции будут ослаблены, поскольку новая администрация Трампа реализует свою экстремальную и порой странную программу. Одним из первых действий Трампа было прекращение всей иностранной помощи, включая поддержку Украины. В последующие дни Трамп потратил много энергии, угрожая датским лидерам в необъяснимой попытке аннексировать Гренландию в качестве территории США.

Без американской поддержки почти нет перспектив ужесточения режима санкций, который мог бы наконец остановить поток тантала в Россию. Ничего не делая — или, что еще хуже, отменяя существующие санкции, — правительство США, которое когда-то было главным врагом российской оружейной промышленности, может спасти ее от танталового голода.

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