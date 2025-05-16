Прорыв между Покровском и Константиновкой: чего достигли войска РФ и куда пойдут дальше

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В связи с резко обострившейся обстановкой, сегодня рассмотрим смежный фланг Торецкого и Покровского направлений, где противнику удалось достичь тактического прорыва в системе обороны Вооруженных Сил Украины. По сути, речь идет о Константиновском (его еще называют Южно-Константиновским) направлении, которое я в свое время предложил, по собственной инициативе, признаюсь — немного самоуверенно, выделить в отдельное, еще в марте этого года. Предполагая тогда активизацию противника (имеется в виду проведение им интенсивных наступательных действий) в весенне-летний период именно на смежном фланге его группировок войск (ГВ) "Центр" и "Юг"...

Текущая ситуация

В течение последних 2 недель, введя в бой основные силы 20-й мсд и, очевидно, какую-то часть сил 150-й мсд, командованию 8-й ОВА противника удалось прорвать оборону Вооруженных Сил Украины на направлениях Воздвиженка — Малиновка и Барановка — Новооленевка и вклиниться в систему обороны Вооруженных Сил Украины на глубину до 5-5,4 км и до 9,5-9,7 км по фронту.

Враг последовательно оккупировал ряд населенных пунктов на этом направлении и вышел на рубеж Новоеленовка — Александрополь, а также рубеж Малиновка — Новая Полтавка, фактически взяв под полный контроль участок дороги Покровск — Бахмут на отрезке Малиновка — Новоеленовка.

На данный момент командование 8-й ОВА противника явно пытается нарастить свои усилия на этом направлении. Ее передовые подразделения активно ведут атаки вдоль трассы Покровск-Бахмут в направлении Новоеленовка-Степановка, а также Александрополь-Яблоновка (фактически пытаются прорваться на ближние подступы к Константиновке с юго-запада).

Кроме того, часть сил 20-й мсд (а вполне возможно, и 51-й ОВА) интенсивно атакуют в направлениях Малиновка — Новоэкономичное и Новая Полтавка — Полтавка, пытаясь расширить свое тактическое вклинивание в направлении Мирнограда.

Нельзя сказать, что у противника в районе его вклинивания все безоблачно, но его тактический успех очевиден. Благодаря значительной численности пехоты, а также возможности благодаря этому постоянно пополнять передовые части и подразделения, несущие значительные потери, личным составом, противнику пока удается поддерживать очень высокий уровень интенсивности своих атакующих/штурмовых действий.

В связи с этим стоит отметить тот факт, что на левом фланге этого вклинения ВСУ продолжают удерживать Елизаветовку и прилегающие к этому населенному пункту участки местности, что не может не влиять на действия противника.

Если противнику в дальнейшем не удастся надежно закрепиться в Малиновке и Новой Полтавке (а его передовые подразделения сейчас ведут ради этого упорные бои), то удержание Вооруженными Силами Украины Елизаветовки явно сохранит украинским войскам возможность проводить эффективные контратакующие действия на фланге противника, который прорвался на трассу Покровск — Бахмут.

Насколько я понимаю, именно в атаках в районе Малиновки российское командование видит способ "нейтрализовать" эту фланговую угрозу для своего прорыва, со стороны Елизаветовки. Я думаю, что расчет здесь прост — если российским подразделениям удастся продвинуться ЗА Малиновку, в сторону Новоэкономического, то очевидно, что ВСУ будут вынуждены отступить из Елизаветовки в Миролюбовку под угрозой своего окружения. И таким образом эта "угроза" для противника будет устранена.

Именно поэтому сейчас в районе Малиновки и Новой Полтавки идут упорные и ожесточенные бои. Это, по сути, вопрос тактической устойчивости всего российского прорыва на дорогу Покровск — Бахмут, в районе между Покровском и Константиновкой.

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Возможное дальнейшее развитие ситуации

По моему мнению, это напрямую зависит от ответов на два основных вопроса:

Сможет ли противник не только закрепиться по рубежу Малиновка-Новая Полтавка, но и "углубить" этот прорыв?

Что именно под ближайшей (и, соответственно, следующей) задачей этого наступления имеет в виду сам противник?

Если ответ на первый вопрос становится понятным из предыдущего пункта обзора, то второй требует определенных дополнительных пояснений.

Исходя из возможных (вероятных) задач, скорее оперативно-тактического характера, а не просто тактического, которые вражеское командование ставит перед войсками своей 8-й ОВА в реальности, и стоит оценить его дальнейшие действия.

Если под ним подразумевается стремительное продвижение с юго-запада и запада на ближние подступы к Константиновке — это один "сценарий", но если имеется в виду прорыв в сторону Покровска со стороны Новоэкономического и Мирнограда, то это совсем другая история.

Пока что по этому поводу нельзя сказать ничего однозначного, кроме пары УЖЕ очевидных нюансов. Поскольку противник достаточно активно атакует "на вершине" своего вклинения в ОБЕ стороны.

А сами эти нюансы заключаются в следующем:

стремление прорваться по дороге в сторону Новоэкономического и Мирнограда потребует от командования ГВ противника "Центр", очевидно, привлечения к этим действиям сил и средств из состава 51-й ОВА, действующих на участке Воздвиженка-Гродовка. А впридачу — "активизацию" своих передовых подразделений в направлении Николаевка — Луч;

попытка достичь ОБОИХ этих целей ОДНОВРЕМЕННО — прорваться, как на Константиновку, так и на Мирноград, в направлениях, которые очевидно расходятся, в конечном итоге российское командование ни к чему удачному для него не приведет.

Поэтому, я думаю, в ближайшую неделю действительная "направленность" этого российского наступления станет вполне понятной...

Хотя в пользу каждого из этих вариантов есть как определенная информация, так и определенные соображения. Например, есть информация, что обе дивизии 8-й мотострелковой дивизии (20-я и 150-я мсд, или по крайней мере одна из них — 20-я мсд) могут войти в состав ГВ "Центр" (что само по себе свидетельствует "в пользу" варианта прорыва к Мирнограду и далее к Покровску с востока).

Вместе с тем, есть вполне обоснованные соображения относительно подготовки российским командованием "общего летнего наступления" в направлении Славяно-Краматорской агломерации (а для противника это означает, что ему сейчас необходимо прорываться именно в направлении Константиновки).

В целом делать выводы оперативно-тактического характера на основе этого прорыва явно рано. Пока что его размах, грубо говоря 5х9 км, не столь значителен, чтобы можно было прийти к какому-то однозначному выводу.

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