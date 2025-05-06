Прорыв по флангу на Константиновку: как войскам РФ удалось продавить украинскую оборону
Наступление россиян по трассе Покровск-Константиновка не было неожиданностью, оно читалось — но было пропущено ВСУ. Военный обозреватель Богдан Мирошников объясняет, как случилось, что на этом участке фронта посыпалась украинская оборона.
Враг продолжает развивать успехи на стыке Торецкого и Покровского направлений.
Оборона по трассе Покровск-Константиновка сыпется — как в направлении Констахи, так и в направлении Мирнограда.
В последнем случае, оборона там держалась месяцами без продвижений врага. Но из-за плохого взаимодействия между ответственными за эти 2 направления, враг имеет успехи. И сколько это продлится и когда наконец пофиксят координацию — теперь неизвестно.
Также на успешность прорыва оккупантов повлияло то, что наше внимание было в основном сосредоточено на другом фланге Покровска. И, соответственно, силы и средства.
Но не могу сказать, что наши бойцы прозевали накопление войск оккупанта. Это читалось. Просто банально вовремя не были приняты управленческие решения.
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