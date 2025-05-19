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Я уверен, что война исчерпала себя. И не имеет большого потенциала ни для одной из сторон.

Перемирие неизбежно. Вопрос — на каких условиях.

И именно на выторговывание условий для себя направлены усилия всех сторон.

В том числе агрессора. Экономика которого — как колосс на глиняных ногах. Но они продолжают атаковать, готовить ударные кулаки и срывают переговоры. Это игра.

Когда большое количество интересантов и интересов, сложно найти точку равновесия таких интересов, и я прибегаю к теории игр. И к поиску равновесия Нэша.

Что у меня получилось.

Для начала я выделил основные интересы ключевых вовлеченных стейкхолдеров:

Украина

Россия

ЕС

США

Великобритания

Китай

Саудовская Аравия

Турция

Вторым шагом я с помощью нескольких продвинутых моделей ИИ попытался найти равновесие Нэша — точку, при которой стейкхолдеры максимально близко приближаются к своим целям с учетом интересов остальных стейкхолдеров (это сэкономило неделю работы при построении моделей и поиске равновесия))

Их ключевые интересы (привожу без детализации, если интересно, распишу)

Российская Федерация

Вхождение в клуб государств, определяющих новый мировой порядок Обеспечение стратегического буфера и блокирование расширения НАТО Легитимизация территориальных приобретений Восстановление экономического потенциала Подрыв единства западного блока

Украина

Восстановление территориальной целостности Интеграция в европейские и евроатлантические структуры Масштабная экономическая реконструкция Формирование системы долгосрочной безопасности Переформатирование идентичности и институциональная трансформация

Соединенные Штаты Америки

Стратегическое ослабление России Укрепление трансатлантического альянса Переориентация европейского энергетического рынка Сдерживание Китая в европейском контексте Усиление глобального лидерства США

Европейский Союз

Снижение энергетической зависимости от России Формирование стратегической автономии Расширение экономического и политического влияния на восток Укрепление институциональной устойчивости ЕС

Великобритания

Стратегическое ослабление России как глобального конкурента Утверждение глобальной роли "Global Britain" Военно-стратегическое лидерство в Европе Экономическая экспансия на постсоветском пространстве Укрепление внутриполитических позиций консервативного истеблишмента

Китайская Народная Республика

Извлечение экономических выгод из конфликта Наращивание стратегического партнерства с Россией на выгодных условиях Ослабление трансатлантического единства Продвижение многополярного мирового порядка Подготовка почвы для решения "тайваньского вопроса"

Саудовская Аравия

Максимизация влияния на глобальные энергетические рынки Диверсификация международных стратегических партнерств Обеспечение продовольственной безопасности Позиционирование в качестве глобального дипломатического посредника Ускорение экономической диверсификации

Турецкая Республика

Укрепление региональной роли как ключевого геополитического игрока Максимизация экономических выгод от конфликта Укрепление военно-промышленного комплекса Усиление роли в вопросах региональной безопасности Торг с западными партнерами по вопросам национальных интересов

Пропущу описание ТЗ для проведения моделирования.

Что получилось:

1. Структура модели:

Моделирование проведено на основе динамической некооперативной игры с 8 ключевыми игроками в 5 дискретных периодах (2025-2030 гг.).

Применены методы итеративного исключения доминирующих стратегий и байесовского обновления представлений игроков о преимуществах друг друга.

Каждый игрок оптимизировал многокомпонентную функцию полезности, включающую геополитические, экономические, безопасностные и внутриполитические параметры с различными весовыми коэффициентами в зависимости от приоритетов игрока.

2. Идентификация равновесных состояний

Моделирование выявило три устойчивых равновесия Нэша, отличающихся по параметрам стабильности и долгосрочной реализуемости:

Равновесие A: "Продолжение конфликта низкой интенсивности"

вероятность реализации: 35%

период: до 2030 и далее

высокая стоимость для всех участников

Равновесие B: "Компромиссное урегулирование с международными гарантиями"

вероятность реализации: 55%

период: 2027-2028 гг.

оптимальное соотношение затрат/выгод для большинства игроков

Равновесие C: "Асимметричное урегулирование под давлением внешних обстоятельств"

вероятность реализации: 10%

период: 2029-2030 гг.

непропорциональное распределение выигрышей между участниками

Как видим, компромиссное урегулирование — основной сценарий.

Указаны сроки 2027-2028 (!).

Однако в первую модель я не подгружал данных о реальном состаянии российской экономики.

Как писал ранее, я оцениваю их запас прочности — до конца 2025 года (если не будет разморозки активов и цены на нефть будут оставаться на низком уровне)

Но я их подгрузил на следующем этапе моделирования:

Снижение нефтяных доходов:

цена Urals: <$50 за баррель (ниже ограничений G7 и бюджетного плана)

снижение нефтяных доходов на 32-38% от запланированных

сокращение экспортной выручки на 22-25% из-за дисконта и логистических ограничений

Санкции против теневого флота:

снижение эффективности обхода нефтяного эмбарго на 60-65%

рост страховых и транзакционных издержек на 140-180%

сокращение доступного танкерного флота на 35-40%

Состояние ФНБ:

ликвидная часть ФНБ сократилась до критически низкого уровня (<2% ВВП)

ограничена возможность использования замороженных активов

снижение буфера финансовой устойчивости при шоках

Стоимость капитала:

базовая ставка >15% в реальном выражении

ограниченный доступ к международным рынкам капитала

рост стоимости обслуживания внутреннего долга на 180-220%

Структурные деформации экономики:

военные расходы >40% федерального бюджета

критический дефицит квалифицированных кадров в гражданских секторах

снижение инвестиций в высокотехнологичные гражданские сектора на 65-70%

деградация транспортной и гражданской инфраструктуры

Пересмотр ресурсных ограничений

На основе новых данных были значительно скорректированы ресурсные ограничения для Российской Федерации:

Финансовая устойчивость:

горизонт финансовой устойчивости при сохранении текущего уровня военных расходов: 8-14 месяцев (!)

вероятность бюджетного кризиса при сохранении текущих тенденций до Q2 2026: 75-80%

критический уровень инфляции при сохранении военных расходов: 20-25% годовых

Военно-промышленный потенциал:

снижение темпов производства вооружений из-за нехватки комплектующих: -20-25% к Q4 2025

дефицит критических комплектующих для высокоточного оружия: 55-60%

нарастающий разрыв в технологическом уровне с западными вооружениями: 1.5-2 поколения к 2026 г.

Социально-политическая устойчивость:

пороговый уровень поддержки конфликта среди населения: 38-42%

критический уровень социальной напряженности при сохранении текущей динамики: Q3 2026

рост внутриэлитных противоречий из-за перераспределения сокращающихся ресурсов.

Пересмотренные равновесные состояния

Моделирование с учетом новых параметров выявило значительные изменения в структуре и вероятности равновесных состояний:

Модифицированное равновесие B: "Ускоренное компромиссное урегулирование"

(!) Вероятность реализации: 65% (↑ от 55%)

(!) Временной горизонт: конец 2025 — первая половина 2026 г. (↓ от 2027-2028 гг.)

Параметры, более благоприятные для Украины и западных партнеров

Равновесие A: "Продолжение конфликта низкой интенсивности"

вероятность реализации: 20% (↓ от 35%)

временной горизонт сократился до 2026-2027 годов.

существенно более высокие затраты для России, чем в предыдущей версии модели

Равновесие D: "Внутриполитическая трансформация в России с последующим урегулированием" (новое равновесие)

вероятность реализации: 15% (новый сценарий)

временной горизонт: середина-конец 2026 г.

(!) характеризуется внутренней реконфигурацией власти в России под давлением экономических проблем

Модифицированное равновесие B как наиболее вероятный результат

Уточненные временные рамки и триггеры

Наиболее вероятное окно для достижения компромиссного урегулирования сместилось на конец 2025 — начало 2026 года благодаря следующим ключевым факторам:

критическое истощение финансовых ресурсов России для поддержания текущего уровня военных действий

нарастающие экономические проблемы, угрожающие внутриполитической стабильности России

технологический разрыв в вооружениях, достигающий критического уровня

осознание российской элитой неустойчивости текущего курса и необходимости стабилизации

рост давления внутри России за прекращение конфликта из-за его экономических последствий

Пересмотренный территориальный компонент равновесия

Линия разграничения и особый статус территорий:

линия разграничения с большими уступками со стороны России (~25-30% от контролируемых территорий)

возвращение под контроль Украины ключевых экономических и инфраструктурных объектов

более ограниченная буферная зона (15-20 км) с международным мониторингом

Крым:

формальное сохранение российского контроля при юридическом признании суверенитета Украины

демилитаризация полуострова с международными гарантиями

особый экономический режим с участием Украины и международных организаций

обязательное согласование с Украиной ключевых инфраструктурных проектов

Уточненный компонент безопасности равновесия

Статус Украины:

ускоренная евроинтеграция основной территории Украины

отложенное, но форсированное решение вопроса о присоединении к НАТО

масштабная программа военной помощи для создания современных ВСУ

система превентивного реагирования на потенциальные угрозы со стороны России

Новая архитектура европейской безопасности:

пересмотренный баланс сил в Восточной Европе с учетом ослабления России

расширенное присутствие НАТО в странах Балтии и Восточной Европы

более жесткие верификационные механизмы для российских вооруженных сил

Пересмотренный экономический компонент равновесия

Постконфликтное восстановление:

увеличенная доля российских активов, используемых для финансирования восстановления ($150-$180 млрд)

обязательные репарационные платежи с российских энергетических доходов (10-15% экспортной выручки)

приоритетное восстановление критической инфраструктуры и энергетического сектора Украины

Санкционный режим:

более медленное и обусловленное снятие санкций с четкими критериями выполнения

сохранение длительного контроля над российским экспортом энергоносителей

постоянный мониторинг российского военно-промышленного комплекса

Пересмотрены интересы ключевых игроков

Российская Федерация

Модифицированные приоритеты:

экономическая стабилизация переместилась на первое место в иерархии приоритетов

сохранение внутриполитической стабильности стало критически важным

минимизация геополитических потерь при ограниченных возможностях

обеспечение минимально приемлемых результатов для внутреннего позиционирования

Основные уступки:

согласие на более существенные территориальные компромиссы

принятие более обременительных финансовых обязательств

принятие асимметричных ограничений в военной сфере

глубокая экономическая интеграция Украины с Западом

Украина и западные партнеры

Усиленные позиции:

возможность достичь более выгодных условий урегулирования

усиление потенциала сдерживания России в долгосрочной перспективе

расширение возможностей для восстановления и модернизации Украины

формирование более благоприятной архитектуры безопасности в Восточной Европе

Это малая часть полученной аналитики. Она не претендует на истину в последней инстанции, но указывает, что мир все-таки близок, а Россия находится в агонии.

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