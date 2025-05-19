"Мир все-таки близок, а Россия находится в агонии". Что сказал ИИ об окончании войны с РФ
"Ночь была непростая. Но война скоро закончится. Были с детьми за городом, как раз в направлении основного удара дронов. Было шумно. Не спали, и было время подумать". Аналитик Анатолий Амелин обратился к ИИ, чтобы смоделировать развитие событий.
Я уверен, что война исчерпала себя. И не имеет большого потенциала ни для одной из сторон.
Перемирие неизбежно. Вопрос — на каких условиях.
И именно на выторговывание условий для себя направлены усилия всех сторон.
В том числе агрессора. Экономика которого — как колосс на глиняных ногах. Но они продолжают атаковать, готовить ударные кулаки и срывают переговоры. Это игра.
Когда большое количество интересантов и интересов, сложно найти точку равновесия таких интересов, и я прибегаю к теории игр. И к поиску равновесия Нэша.
Что у меня получилось.
Для начала я выделил основные интересы ключевых вовлеченных стейкхолдеров:
- Украина
- Россия
- ЕС
- США
- Великобритания
- Китай
- Саудовская Аравия
- Турция
Вторым шагом я с помощью нескольких продвинутых моделей ИИ попытался найти равновесие Нэша — точку, при которой стейкхолдеры максимально близко приближаются к своим целям с учетом интересов остальных стейкхолдеров (это сэкономило неделю работы при построении моделей и поиске равновесия))
Их ключевые интересы (привожу без детализации, если интересно, распишу)
Российская Федерация
- Вхождение в клуб государств, определяющих новый мировой порядок
- Обеспечение стратегического буфера и блокирование расширения НАТО
- Легитимизация территориальных приобретений
- Восстановление экономического потенциала
- Подрыв единства западного блока
Украина
- Восстановление территориальной целостности
- Интеграция в европейские и евроатлантические структуры
- Масштабная экономическая реконструкция
- Формирование системы долгосрочной безопасности
- Переформатирование идентичности и институциональная трансформация
Соединенные Штаты Америки
- Стратегическое ослабление России
- Укрепление трансатлантического альянса
- Переориентация европейского энергетического рынка
- Сдерживание Китая в европейском контексте
- Усиление глобального лидерства США
Европейский Союз
- Снижение энергетической зависимости от России
- Формирование стратегической автономии
- Расширение экономического и политического влияния на восток
- Укрепление институциональной устойчивости ЕС
Великобритания
- Стратегическое ослабление России как глобального конкурента
- Утверждение глобальной роли "Global Britain"
- Военно-стратегическое лидерство в Европе
- Экономическая экспансия на постсоветском пространстве
- Укрепление внутриполитических позиций консервативного истеблишмента
Китайская Народная Республика
- Извлечение экономических выгод из конфликта
- Наращивание стратегического партнерства с Россией на выгодных условиях
- Ослабление трансатлантического единства
- Продвижение многополярного мирового порядка
- Подготовка почвы для решения "тайваньского вопроса"
Саудовская Аравия
- Максимизация влияния на глобальные энергетические рынки
- Диверсификация международных стратегических партнерств
- Обеспечение продовольственной безопасности
- Позиционирование в качестве глобального дипломатического посредника
- Ускорение экономической диверсификации
Турецкая Республика
- Укрепление региональной роли как ключевого геополитического игрока
- Максимизация экономических выгод от конфликта
- Укрепление военно-промышленного комплекса
- Усиление роли в вопросах региональной безопасности
- Торг с западными партнерами по вопросам национальных интересов
Пропущу описание ТЗ для проведения моделирования.
Что получилось:
1. Структура модели:
Моделирование проведено на основе динамической некооперативной игры с 8 ключевыми игроками в 5 дискретных периодах (2025-2030 гг.).
Применены методы итеративного исключения доминирующих стратегий и байесовского обновления представлений игроков о преимуществах друг друга.
Каждый игрок оптимизировал многокомпонентную функцию полезности, включающую геополитические, экономические, безопасностные и внутриполитические параметры с различными весовыми коэффициентами в зависимости от приоритетов игрока.
2. Идентификация равновесных состояний
Моделирование выявило три устойчивых равновесия Нэша, отличающихся по параметрам стабильности и долгосрочной реализуемости:
Равновесие A: "Продолжение конфликта низкой интенсивности"
- вероятность реализации: 35%
- период: до 2030 и далее
- высокая стоимость для всех участников
Равновесие B: "Компромиссное урегулирование с международными гарантиями"
- вероятность реализации: 55%
- период: 2027-2028 гг.
- оптимальное соотношение затрат/выгод для большинства игроков
Равновесие C: "Асимметричное урегулирование под давлением внешних обстоятельств"
- вероятность реализации: 10%
- период: 2029-2030 гг.
- непропорциональное распределение выигрышей между участниками
Как видим, компромиссное урегулирование — основной сценарий.
Указаны сроки 2027-2028 (!).
Однако в первую модель я не подгружал данных о реальном состаянии российской экономики.
Как писал ранее, я оцениваю их запас прочности — до конца 2025 года (если не будет разморозки активов и цены на нефть будут оставаться на низком уровне)
Но я их подгрузил на следующем этапе моделирования:
Снижение нефтяных доходов:
- цена Urals: <$50 за баррель (ниже ограничений G7 и бюджетного плана)
- снижение нефтяных доходов на 32-38% от запланированных
- сокращение экспортной выручки на 22-25% из-за дисконта и логистических ограничений
Санкции против теневого флота:
- снижение эффективности обхода нефтяного эмбарго на 60-65%
- рост страховых и транзакционных издержек на 140-180%
- сокращение доступного танкерного флота на 35-40%
Состояние ФНБ:
- ликвидная часть ФНБ сократилась до критически низкого уровня (<2% ВВП)
- ограничена возможность использования замороженных активов
- снижение буфера финансовой устойчивости при шоках
Стоимость капитала:
- базовая ставка >15% в реальном выражении
- ограниченный доступ к международным рынкам капитала
- рост стоимости обслуживания внутреннего долга на 180-220%
Структурные деформации экономики:
- военные расходы >40% федерального бюджета
- критический дефицит квалифицированных кадров в гражданских секторах
- снижение инвестиций в высокотехнологичные гражданские сектора на 65-70%
- деградация транспортной и гражданской инфраструктуры
Пересмотр ресурсных ограничений
На основе новых данных были значительно скорректированы ресурсные ограничения для Российской Федерации:
Финансовая устойчивость:
- горизонт финансовой устойчивости при сохранении текущего уровня военных расходов: 8-14 месяцев (!)
- вероятность бюджетного кризиса при сохранении текущих тенденций до Q2 2026: 75-80%
- критический уровень инфляции при сохранении военных расходов: 20-25% годовых
Военно-промышленный потенциал:
- снижение темпов производства вооружений из-за нехватки комплектующих: -20-25% к Q4 2025
- дефицит критических комплектующих для высокоточного оружия: 55-60%
- нарастающий разрыв в технологическом уровне с западными вооружениями: 1.5-2 поколения к 2026 г.
Социально-политическая устойчивость:
- пороговый уровень поддержки конфликта среди населения: 38-42%
- критический уровень социальной напряженности при сохранении текущей динамики: Q3 2026
- рост внутриэлитных противоречий из-за перераспределения сокращающихся ресурсов.
Пересмотренные равновесные состояния
Моделирование с учетом новых параметров выявило значительные изменения в структуре и вероятности равновесных состояний:
Модифицированное равновесие B: "Ускоренное компромиссное урегулирование"
- (!) Вероятность реализации: 65% (↑ от 55%)
- (!) Временной горизонт: конец 2025 — первая половина 2026 г. (↓ от 2027-2028 гг.)
- Параметры, более благоприятные для Украины и западных партнеров
Равновесие A: "Продолжение конфликта низкой интенсивности"
- вероятность реализации: 20% (↓ от 35%)
- временной горизонт сократился до 2026-2027 годов.
- существенно более высокие затраты для России, чем в предыдущей версии модели
Равновесие D: "Внутриполитическая трансформация в России с последующим урегулированием" (новое равновесие)
- вероятность реализации: 15% (новый сценарий)
- временной горизонт: середина-конец 2026 г.
- (!) характеризуется внутренней реконфигурацией власти в России под давлением экономических проблем
Модифицированное равновесие B как наиболее вероятный результат
Уточненные временные рамки и триггеры
Наиболее вероятное окно для достижения компромиссного урегулирования сместилось на конец 2025 — начало 2026 года благодаря следующим ключевым факторам:
- критическое истощение финансовых ресурсов России для поддержания текущего уровня военных действий
- нарастающие экономические проблемы, угрожающие внутриполитической стабильности России
- технологический разрыв в вооружениях, достигающий критического уровня
- осознание российской элитой неустойчивости текущего курса и необходимости стабилизации
- рост давления внутри России за прекращение конфликта из-за его экономических последствий
Пересмотренный территориальный компонент равновесия
Линия разграничения и особый статус территорий:
- линия разграничения с большими уступками со стороны России (~25-30% от контролируемых территорий)
- возвращение под контроль Украины ключевых экономических и инфраструктурных объектов
- более ограниченная буферная зона (15-20 км) с международным мониторингом
Крым:
- формальное сохранение российского контроля при юридическом признании суверенитета Украины
- демилитаризация полуострова с международными гарантиями
- особый экономический режим с участием Украины и международных организаций
- обязательное согласование с Украиной ключевых инфраструктурных проектов
Уточненный компонент безопасности равновесия
Статус Украины:
- ускоренная евроинтеграция основной территории Украины
- отложенное, но форсированное решение вопроса о присоединении к НАТО
- масштабная программа военной помощи для создания современных ВСУ
- система превентивного реагирования на потенциальные угрозы со стороны России
Новая архитектура европейской безопасности:
- пересмотренный баланс сил в Восточной Европе с учетом ослабления России
- расширенное присутствие НАТО в странах Балтии и Восточной Европы
- более жесткие верификационные механизмы для российских вооруженных сил
Пересмотренный экономический компонент равновесия
Постконфликтное восстановление:
- увеличенная доля российских активов, используемых для финансирования восстановления ($150-$180 млрд)
- обязательные репарационные платежи с российских энергетических доходов (10-15% экспортной выручки)
- приоритетное восстановление критической инфраструктуры и энергетического сектора Украины
Санкционный режим:
- более медленное и обусловленное снятие санкций с четкими критериями выполнения
- сохранение длительного контроля над российским экспортом энергоносителей
- постоянный мониторинг российского военно-промышленного комплекса
Пересмотрены интересы ключевых игроков
Российская Федерация
Модифицированные приоритеты:
- экономическая стабилизация переместилась на первое место в иерархии приоритетов
- сохранение внутриполитической стабильности стало критически важным
- минимизация геополитических потерь при ограниченных возможностях
- обеспечение минимально приемлемых результатов для внутреннего позиционирования
Основные уступки:
- согласие на более существенные территориальные компромиссы
- принятие более обременительных финансовых обязательств
- принятие асимметричных ограничений в военной сфере
- глубокая экономическая интеграция Украины с Западом
Украина и западные партнеры
Усиленные позиции:
- возможность достичь более выгодных условий урегулирования
- усиление потенциала сдерживания России в долгосрочной перспективе
- расширение возможностей для восстановления и модернизации Украины
- формирование более благоприятной архитектуры безопасности в Восточной Европе
Это малая часть полученной аналитики. Она не претендует на истину в последней инстанции, но указывает, что мир все-таки близок, а Россия находится в агонии.
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