5 месседжей Путина для украинцев, китайцев, Трампа, ЕС и россиян. Почему буферные зоны — это информационный блеф
"Не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что ключевым направлением "локальных" информационных усилий будут Сумы, Харьков и Запорожье (с последующим напряжением соответственно Полтавы и Днепра). Имеется в виду, что на эти три города могут создаваться отдельные масштабные дезинформационные кампании", — отмечает политолог Вадим Денисенко. И размышляет, как им противостоять.
Все, что мы сейчас слышим о российской летней кампании — это почти зеркальное отражение украинской кампании по контрнаступлению-2023
Российская кампания имеет несколько целевых аудиторий. И для каждой есть свой месседж:
- Для украинцев: пора сдаваться, Россия может прорвать фронт (если коротко, то цель кампании — посеять страх и уныние;
- Для россиян: надо потерпеть еще немножко и в результате летней кампании война завершится полным разгромом всех врагов (напомню, что только 25-30% россиян безапелляционно хотят продолжения войны, а 65-70% верили, что переговоры завершатся остановкой войны);
- Для Китая (Глобального Юга): Россия хочет мира, но вынуждена воевать, потому что "марионеточная" Украина под влиянием ЕС не хочет идти на уступки. Месседж так себе, но россияне пока этим не парятся. Дело в том, что Китай начал переговоры с США и сейчас Россия — это такой себе небольшой козырь в возможных переговорах. Кроме того, осенью Китай будет праздновать 80 лет победы над Японией и Си нужен Путин на этом праздновании.
- Для Трампа (именно для Трампа, а не для США): дайте нам еще время на летнее наступление, а потом или вопрос сам по себе отпадет или будем вести переговоры.
- Для ЕС: продолжение распространения страшилок про Нарву и Сувалки.
Я специально не касаюсь военного аспекта, потому что есть значительно компетентнее меня люди. Сейчас лишь отмечу, что ни один военный, с которым я говорил, не считает, что планы Путина реалистичны.
Россия включилась в максимальную раскрутку именно информационной составляющей. И заявления Путина о буферных зонах — это часть этой информационной составляющей. Он не сказал здесь ничего нового, ведь впервые о буферных зонах (демилитаризованных зонах) было сказано полтора года назад и они были одним из возможных элементов плана Кэллога.
Как россияне дальше будут нагнетать эту информационную истерию (повторю — информационную, потому что я не военный эксперт)?
- Они уже опробовали в Бахмуте "тактику тысячи побед", когда взятие одного дома выдавалось за взятие Сталинграда. Сейчас будет то же самое, но по всей линии фронта (недавнее заявление о почти выходе "к границам Запорожской области и так называемой ДНР" именно из этого разряда. Наш плюс в том, что тогда была единая информмашина Пригожина, а сейчас нет, как бы это странно ни звучало, единого центра. Все группировки российских войск будут тянуть одеяло на себя.
- Не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что ключевым направлением "локальных" информационных усилий будут Сумы, Харьков и Запорожье (с последующим напряжением, соответственно Полтавы и Днепра). Имеется в виду, что на эти три города могут создаваться отдельные масштабные дезинформационные кампании.
- Отдельная линия, которую уже, де-факто перезапустили россияне — нелегитимность украинской власти. Это будет отдельное направление их работы.
- Скандалы с ТЦК и коррупцией — главный фоновый элемент информкампании.
- Трамп бросил Украину, а потому нужно сдаваться. Наша огромная проблема заключается в том, что очень часто мы получаем информацию о заявлениях тех или иных политиков (даже Трампа (!) и изданий после того, как их перевели (проинтерпретировали) росСМИ. Нам давно стоит подумать о группе переводчиков, которые бы оперативно занимались мониторингом западных СМИ и играли на опережение.
Пока, каких-то новых прорывных идей нет и, похоже, не будет. А потому просто надо думать, как с этим бороться. Ничего экстрасложного здесь нет.
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