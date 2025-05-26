Related video

Все, что мы сейчас слышим о российской летней кампании — это почти зеркальное отражение украинской кампании по контрнаступлению-2023

Российская кампания имеет несколько целевых аудиторий. И для каждой есть свой месседж:

Для украинцев: пора сдаваться, Россия может прорвать фронт (если коротко, то цель кампании — посеять страх и уныние;

Для россиян: надо потерпеть еще немножко и в результате летней кампании война завершится полным разгромом всех врагов (напомню, что только 25-30% россиян безапелляционно хотят продолжения войны, а 65-70% верили, что переговоры завершатся остановкой войны);

Для Китая (Глобального Юга): Россия хочет мира, но вынуждена воевать, потому что "марионеточная" Украина под влиянием ЕС не хочет идти на уступки. Месседж так себе, но россияне пока этим не парятся. Дело в том, что Китай начал переговоры с США и сейчас Россия — это такой себе небольшой козырь в возможных переговорах. Кроме того, осенью Китай будет праздновать 80 лет победы над Японией и Си нужен Путин на этом праздновании.

Для Трампа (именно для Трампа, а не для США): дайте нам еще время на летнее наступление, а потом или вопрос сам по себе отпадет или будем вести переговоры.

Для ЕС: продолжение распространения страшилок про Нарву и Сувалки.

Я специально не касаюсь военного аспекта, потому что есть значительно компетентнее меня люди. Сейчас лишь отмечу, что ни один военный, с которым я говорил, не считает, что планы Путина реалистичны.

Заявления Путина о буферных зонах — это часть информационной составляющей Фото: Getty Images

Россия включилась в максимальную раскрутку именно информационной составляющей. И заявления Путина о буферных зонах — это часть этой информационной составляющей. Он не сказал здесь ничего нового, ведь впервые о буферных зонах (демилитаризованных зонах) было сказано полтора года назад и они были одним из возможных элементов плана Кэллога.

Как россияне дальше будут нагнетать эту информационную истерию (повторю — информационную, потому что я не военный эксперт)?

Они уже опробовали в Бахмуте "тактику тысячи побед", когда взятие одного дома выдавалось за взятие Сталинграда. Сейчас будет то же самое, но по всей линии фронта (недавнее заявление о почти выходе "к границам Запорожской области и так называемой ДНР" именно из этого разряда. Наш плюс в том, что тогда была единая информмашина Пригожина, а сейчас нет, как бы это странно ни звучало, единого центра. Все группировки российских войск будут тянуть одеяло на себя. Не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что ключевым направлением "локальных" информационных усилий будут Сумы, Харьков и Запорожье (с последующим напряжением, соответственно Полтавы и Днепра). Имеется в виду, что на эти три города могут создаваться отдельные масштабные дезинформационные кампании. Отдельная линия, которую уже, де-факто перезапустили россияне — нелегитимность украинской власти. Это будет отдельное направление их работы. Скандалы с ТЦК и коррупцией — главный фоновый элемент информкампании. Трамп бросил Украину, а потому нужно сдаваться. Наша огромная проблема заключается в том, что очень часто мы получаем информацию о заявлениях тех или иных политиков (даже Трампа (!) и изданий после того, как их перевели (проинтерпретировали) росСМИ. Нам давно стоит подумать о группе переводчиков, которые бы оперативно занимались мониторингом западных СМИ и играли на опережение.

Пока, каких-то новых прорывных идей нет и, похоже, не будет. А потому просто надо думать, как с этим бороться. Ничего экстрасложного здесь нет.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.