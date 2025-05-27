Россия готовит 1000 дронов в сутки — кто должен заплатить за украинские дроны

Related video

Одновременно несколько публичных военнослужащих, которые работают в области беспилотных систем, заявили о факте отставания Украины от РФ в войне дронов. Они говорят, что возможности Москвы в различных сегментах отрасли БПЛА растут очень быстро, в то же время у нас такого роста нет.

И это — только цветочки. Как известно, россияне собираются воевать с нами еще десятки лет. Именно решение по разрушению энергетической, транспортной инфраструктур, крупных и даже средних предприятий сейчас разворачивает против нас РФ. Тысяча "шахедов" в сутки, которую нам пророчит журнал "Экономист" — это не только про фронт, это скорее про тыл. Экономика в тылу все больше под прицелом, фронт держать будет все тяжелее.

Экономика в тылу все больше под прицелом Фото: Getty Images

Что делать?

Ответ очень прост и очевиден. Технологическую войну выигрывают крупные производства и большие команды разработчиков. А крупные производства и крупные разработки — это компетенция крупного бизнеса.

В РФ государство и приближенный к власти крупный бизнес объединились и создали масштабные производственные мощности и многочисленные команды инженеров. Были созданы огромные производства, с невиданными для Украины масштабами — к примеру, сейчас это сотни "шахедов" в сутки, или тысячи дронов на оптоволокне.

В Украине все по-другому. Здесь фактически производством дроновой продукции занимаются небольшие в масштабах войны частные компании и сама армия.

В любом случае это очень часто уровень гаражного производства. О каких-то технологических прорывах (к примеру, более функциональное оптоволокно или системы лазерного наведения, или изделия уровня Mavic 3) в таких условиях трудно мечтать.

Большой бизнес — он и только он справится с задачей победы в гонке вооружений. У кого, как не у крупного бизнеса есть компетенция толкать государство туда, куда нужно.

Во-первых, именно он страдает и чем дальше, тем сильнее будет страдать от дроновых атак россиян. К примеру, владельцы портовой инфраструктуры, нефтебаз или зернохранилищ еще 2 года назад должны были бы собраться и организовать/профинансировать работу по созданию перехватчика шахедов. Это бы сэкономило им и нам сотни миллионов долларов.

Во-вторых, именно у крупного бизнеса есть лучшие кадры — управленцы, имеющие опыт как развертывания крупных производств, так и организации технологических консорциумов по разработке и интеграции необходимых решений.

Крупный бизнес должен объединиться и организовать военно-технологическую Ставку. Привлечь туда крупнейшие волонтерские фонды, государственные институты и представителей военных. Наконец, выработать программу развития дроновой отрасли — план, какими именно технологиями мы в ближайшие годы собираемся завоевать доминирование в воздухе, а, следовательно, выиграть войну.

Крупный бизнес должен объединиться и организовать военно-технологическую Ставку Фото: Getty Images

Бизнес должен сформировать технологическую Ставку и скорее не столько закрывать проблему своими деньгами, сколько должным образом организовать процесс. В принципе, разработки не обязательно требуют заоблачных средств — важно скорее системная работа с приоритетами и распределением ролей. А что касается производства, то здесь и так от государства и партнеров выделяются значительные ресурсы — важно, чтобы они расходовались эффективно.

Россияне настроены очень серьезно — нас будут пытаться уничтожать под корень. Поэтому владельцы крупнейших активов нашей страны должны не сдаваться и активно включаться в их спасение, потому что именно компетенции крупного бизнеса сейчас являются наиболее востребованными в этой войне технологий.

Считайте это моей петицией к украинским топ-корпорациям.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.