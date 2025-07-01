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Командование группировки войск (ГВ) противника "Север" силами своей Курской группы войск продолжает попытки расширить вклинение в приграничной полосе Сумской области Украины. Вместе с тем, в течение последних 3-х суток, несмотря на активные атакующие/штурмовые действия ее передовых подразделений, она пока не может достичь сколько-нибудь значительных результатов, даже на тактическом уровне. В частности:

противник (штурмовые подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты\обрмп, остатки ряда мотострелковых батальонов 30-го мотострелкового полка\мсп, 200-й отдельной мотострелковой бригады\омсбр, 1443-й мсп) атаковали позиции Вооруженных Сил Украины в направлении Кондратьевка — Ястребиное, пытаясь прорваться с востока на запад через дорогу Елизаветовка — Хотень, а также в направлении Алексеевка — Малая Корчаковка. Результата это не дало. Судя по всему, подразделения Вооруженных Сил Украины, закрепившиеся в ранее отбитой ими Андреевке, и те, которые обороняются западнее Кондратовки, успешно препятствуют дальнейшему продвижению российских войск на этих направлениях, имея возможность наносить огневое поражение противнику на флангах его боевых порядков;

штурмовые подразделения из состава 83-й и 11-й отдельной десантно-штурмовых бригад (одшбр) противника продолжают атаковать с рубежа Новониколаевка — Яблуновка, в направлениях Новониколаевка — Варачино и Яблуновка — Храповщина. Результата они пока не имеют, хотя противник в течение последней недели усилил это направление отдельными подразделениями 18-й мотострелковой дивизии (мсд);

продолжаются ожесточенные бои за село Юнаковка. Здесь вражеское командование ввело в бой основные силы 76-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), а именно 104-й, 234-й и 237-й десантно-штурмовые полки (дшп). Очевидно, оно приняло решение о перегруппировке своей 106-й воздушно-десантной дивизии (пдд) из Сумского на другое направление, хотя часть ее подразделений (из состава 51-го и 137-го парашютно-десантных полков\пдп) продолжает участвовать в атакующих/штурмовых действиях в направлении хутора Садки (с севера и с востока, от государственной границы) или это решение касается частичного отвода частей и подразделений 106-й пдд во второй эшелон. Это может быть связано с необходимостью восстановления уровня ее боеспособности в связи со значительными потерями, которые ранее понесла дивизия во время наступления на Юнаковку со стороны Басовки и Локни.

На данный момент противник не имеет успехов на этом направлении, хотя продолжает удерживать северную часть Юнаковки (по обоим берегам р. Локня) и сумел перерезать дорогу Юнаковка-Сумы (удерживает одну позицию к югу от дороги, к востоку от Юнаковского участка ГП "Сумыгаз").

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Обстановка в районе населенного пункта Теткино (Курская область РФ), где Вооруженные силы Украины фактически обошли подразделения 56-го десантно-штурмового полка противника с обоих флангов, а также в направлении Государственного гидрологического заказника "Александрийский" — Мирополье, где враг пытается прорваться со стороны государственной границы в район хутора Александрия, без существенных изменений.

Таким образом, в связи с последними "громкими" заявлениями ряда наших официальных и "полуофициальных" чиновников и представителей об определенной "остановке российского наступления на Сумском направлении", я вынужден констатировать наличие в этой области, как минимум двух факторов

Об остановке наступления противника можно говорить только тогда, когда он перейдет от него к обороне на всем операционном направлении. Очевидно, что на Сумском направлении этого пока не происходит. Враг продолжает атаковать\штурмовать, причем сразу на нескольких участках. В этом контексте можно говорить только о наличии/отсутствии результата этих попыток. В связи с этим можно констатировать, что в течение последних 3-5-и дней он действительно либо минимальный, либо отсутствует вовсе. Причина этого также вполне понятна — снижение уровня боеспособности передовых (штурмовых) подразделений противника вследствие значительных потерь, понесенных ими во время наступления, которое организовало и ведет командование противника на Сумском направлении. Однако в связи с этим стоит сказать, что данное явление может быть временным, которое продлится до перегруппировки дополнительных сил и средств противника на данное направление, или пока его передовые подразделения будут в существенном объеме пополнении личным составом.

А пока, очень рано трубить о "полной остановке" или каком-то "блокировании" российского наступления на Сумском направлении.

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