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Итальянский охотник за "шахедами": как может пригодится ВСУ вертолет AW129 Mangusta

Италия произвела впечатляющий апгрейд своих военных вертолетов — в итоге, уходит в прошлое модель AW129 Mangusta. Но Украине эта надежная машина вполне могла бы пригодиться, пишет военный обозреватель Александр Коваленко — например, в качестве охотника за "шахедами".

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
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Итальянский вертолет AW129 Mangusta
Итальянский вертолет AW129 Mangusta
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Между тем итальянский производитель легких ударных вертолетов Leonardo представил обновленный "Феникс" AW249. Leonardo AW249 Fenice значительно расширили комплектацию своих вооружений такими средствами, как НАР Thales/MBDA FZ275 с лазерным наведением, MDBA Akeron LP и MDBA Brimstone.

В целом, неплохой вертолет, модульного типа, достойный наследник AW129 Mangusta. Именно того самого Mangusta, который послужил базой для турецкого T129 ATAK и весьма конкурентоспособно выглядел на фоне AH-1Z Viper.

Leonardo AW249 Fenice значительно опережает все существующие на сегодняшний день в этом сегменте боевые вертолеты и не удивительно, что Италия будет поступательно переходить именно на этот аппарат. Но вот ведь вопрос…

Конечно, получить сейчас "Феникс" мы не сможем, Италии самой он нужен, а вот его "батюню" AW129 Mangusta, списание которых, так или иначе, но неотвратимый процесс, вполне очень даже, особенно в вопросах формирования воздушных мобильных групп перехвата Shahed-136.

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Опять-таки, есть над чем задуматься. Особенно с учетом того, что пока у власти в Италии замечательная Джорджа Мелони, а не вот это вот все, что может быть после… Это как в свое время с президентом Бразилии Жаиром Мессиас Болсонару, который готов был продавать Украине Embraer EMB 314 Super Tucano, а потом пришел некий там Луис Инасиу Лула да Силва — и ожидать такой поставки… ну, скажем так, не сильно стоит, хотя из 99,99% всегда есть этот 0,01%, но наф*га оно было надо, когда был вариант зеркально противоположный?

Mangusta нам очень нужна. Джорджу мы очень любим. Но все вопросы решаются не в чатах, а на других уровнях. Но вот ведь вопрос, а знают ли на этих уровнях решения о Mangusta?

Открою вам небольшой секрет… По этим вертолетам Италия запросов от Украины не получала. По крайней мере, пока. Спасибо, пожалуйста, за внимание и скромный ликбез от графомана из Одессы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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