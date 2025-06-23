Волшебные дроны-перехватчики: почему это миф и как все-таки бороться с "шахедами"

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Дроны-перехватчики и вот это вот все…

Сейчас, в информационном пространстве широко распространяется тема относительно применения против Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" дронов-перехватчиков, в том числе реактивного типа.

В целом, решение давно назревавшее и вполне рациональное, но есть целый ряд нюансов, который не позволяет его назвать именно тем Wunderwaffe ну или game changer’ом. И причиной тому является то, что РОВ сейчас регулярно меняют тактику применения дронов на фоне напористых попыток масштабировать атаки.

В условиях постоянно меняющейся тактики противника и растущего количества применяемых средств террора, ни одно средство противодействия не может считаться универсальным и решающим все проблемы. Таковым может быть только комплекс мер, меняющийся и адаптирующийся в зависимости от угроз.

У дронов-перехватчиков есть свои недостатки, которые необходимо компенсировать дополнительными средствами. Например, при налете на город 30–35 целей, сколько необходимо одновременно работающих операторов, без права на ошибку? Еще вопрос. Насколько эффективны дроны-перехватчики в дождь или снегопад?

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Когда что-то становится неэффективным средством, в дело вступает другое. Например, как с мобильными огневыми группами, долгое время демонстрировавшими высокие показатели перехватов, но после того, как Shahed-136 стали подниматься на высоты 3 км+, МОГ стали неэффективными. Тут либо штатно их комплектовать зенитными установками и ПЗРК, а не банально ДШК и Browning M2, либо иметь в этой локации средства, способные перехватить на такой высоте дрон, тот же ЗРК, дрон-перехватчик или легкий, не реактивный, а турбо-винтовой самолет.

К сожалению, решения, которые сейчас воплощаются в реальность, на начальном этапе отстают от потребностей, которые возникали уже на рубеже 2023–2024 года. Увы, опережая врага в 2022–2023 в креативных решениях, по какой-то мне неизвестной причине, мы с 2024-го стали неспешно, но уверенно отставать от РОВ. То, что мы сейчас выдаем за достижение, еще в 2023-м можно было поставить на поток.

Давайте приведу лишь один пример — fpv-дроны на оптоволокне, которые у нас предлагались в конце 2022 – начале 2023… Результат?

Странное и непонятное мне словосочетание "не на часі", говорит о том, что в определенных кругах, где должны приниматься решения, они принимаются не в формате предупреждения и предвидения угроз, на шаг, два, три, прыжок вперед, как это было в 2022 и немного 2023, а по мере возникновения проблемы и необходимости ее решения.

Кажется, в какой-то момент мы просчитались, но в какой и где?

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