Украина — в закрытой группе мировой элиты: какие вопросы решали на форуме Бильдербергского клуба

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Немного теории заговора ко сну ;)

Вы слышали, что две недели назад состоялась очередная встреча Бильдельбергского клуба?

Встреча "мировой элиты" в стокгольмском Grand Hotel с 12 по 15 июня 2025 года стала беспрецедентной по многим параметрам:

впервые в истории клуба произошла утечка информации о месте проведения за девять месяцев до события;

впервые в повестке дня открыто появился пункт "Депопуляция и миграция";

впервые Украину представлял бывший министр иностранных дел, а не чиновник.

Дмитрий Кулеба стал единственным (!) представителем Украины на встрече 2025 года, что особенно символично, учитывая его новый статус.

После отставки с поста министра иностранных дел в сентябре 2024 года украинский дипломат перешел в академическую среду: он стал старшим научным сотрудником Белферовского центра в Гарварде и адъюнкт-профессором Sciences Po в Париже, где преподает курс по дипломатии военного времени.

Выбор Кулебы вместо действующих украинских чиновников оказался стратегическим. В интервью Fox News накануне встречи Кулеба резко критиковал текущий дипломатический подход к конфликту, заявив, что "Путин не испытывает никакого давления".

История участия Украины в Бильдерберге началась только в 2022 году — через три месяца после начала полномасштабного вторжения. Тогда Украину представляли посол в США Оксана Маркарова и глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Примечательно, что в критическом 2014 году, когда происходили Майдан и аннексия Крыма, украинских участников на встрече не было — Украина еще не была полностью интегрирована в западные стратегические дискуссии.

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Официальная повестка дня встречи включала 11 ключевых тем, среди которых выделялись несколько беспрецедентных пунктов.

"Депопуляция и миграция" впервые в истории Бильдерберга была вынесена как отдельная тема для обсуждения.

Не менее примечательным стал пункт "Авторитарная ось" — прямое признание координации (!) между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей как системный вызов западной гегемонии.

Эта формулировка кристаллизовала геополитические сдвиги, которые обсуждались на предыдущих встречах под более нейтральными названиями вроде "геополитических перестановок".

Тема Украины сохранила свое место в топ-3 (!) приоритетов четвертый год подряд, что подчеркивает центральную роль конфликта в западном стратегическом мышлении.

Анализ показывает четкую корреляцию (!) между обсуждениями Украины на Бильдерберге и последующими политическими решениями: после встречи 2022 года произошел массивный рост военной помощи (США предоставили около $75 млрд, европейские союзники — более $100 млрд), а после 2023 года ускорился процесс интеграции.

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Встреча 2025 года стала самой "прозрачной" в истории Бильдерберга благодаря беспрецедентной утечке информации.

В сентябре 2024 года — за девять месяцев до события — в интернете появились точные даты и место проведения, что эксперты назвали "беспрецедентным" для организации, славящейся секретностью. Альтернативные медиа организовали масштабное освещение: команды независимых журналистов, включая Дэна Дикса из Press for Truth и Джорджо Бомбасеи, вели прямые трансляции прибытия участников.

Бомбасеи первым сообщил о раннем прибытии главы Pfizer Альберта Бурлы — это была его четвертая подряд встреча Бильдерберга.

Официальный список показывал 121 участника, но журналисты зафиксировали прибытие премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который не значился в публичных списках.

Протесты в Grand Hotel собрали умеренное, но организованное количество демонстрантов. Полиция полностью оцепила отель с 11 июня, создав периметр безопасности, сравнимый с визитами глав государств.

Интересная деталь: активисты отметили, что Grand Hotel принадлежит влиятельной семье Валленбергов, а сам Маркус Валленберг, председатель Skandinaviska Enskilda Banken, выступал принимающей стороной встречи.

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Состав участников 2025 года отражал сдвиг приоритетов к технологической безопасности и оборонным инновациям.

Впервые на встрече было беспрецедентное количество руководителей компаний в сфере оборонного ИИ:

Брайан Шимпф из Anduril Industries;

Гундберт Шерф из Helsing;

Алекс Карп из Palantir.

Это "экосистема Тиля" — компании, связанные с Питером Тилем, который сам присутствовал на встрече.

Среди менее публичных, но очень влиятельных участников выделялись руководители крупнейших инвестиционных фондов:

Генри Кравис (соучредитель KKR с активами в триллионы долларов);

Валери Бодсон (CEO Amundi — крупнейшего управляющего активами в Европе);

Роли ван Раппард (соучредитель CVC Capital Partners).

Разведывательное сообщество было представлено убедительно:

Джеймс Бейкер (бывший директор Office of Net Assessment Пентагона);

Джон Соуэрс (бывший глава MI6);

Кристофер Донахью (командующий армией США в Европе и Африке).

Их присутствие подчеркивало серьезность обсуждаемых вопросов безопасности.

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Анализ выявил поразительную синхронизацию тем Бильдерберга 2025 с другими крупными международными форумами года.

"Тема ИИ" впервые появилась на Давосском форуме в январе под лозунгом "Сотрудничество в интеллектуальную эпоху", эволюционировала в дискуссии о безопасности на Мюнхенской конференции в феврале, и кристаллизовалась в пункт "ИИ, сдерживание и национальная безопасность" на Бильдерберге.

Особенно показательна эволюция украинской темы: от совместных дискуссий о геополитической стабильности в Давосе до конкретного соглашения США-Украина по критическим минералам, подписанного 30 апреля 2025 года. Это соглашение, которое дает США доступ к украинским месторождениям лития, титана и редкоземельных металлов, отражает сдвиг от чисто военной помощи к стратегическому экономическому партнерству — тема, которая красной нитью проходила через все форумы года.

Урсула фон дер Ляйен, участвовавшая в Давосе, Мюнхенской конференции и саммите G7, исторически посещала четыре встречи Бильдерберга до своего назначения председателем Еврокомиссии. Подобные "мостовые фигуры" обеспечивают преемственность дискуссий между форумами.

Друг Украины Урсула фон дер Ляйен — в тесном контакте с Бильдербергским клубом

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Анализ встреч 2020-2025 годов выявил устойчивые паттерны корреляции между темами Бильдерберга и следующими мировыми событиями.

Обсуждение "Нарушение глобальной финансовой системы" в июне 2022 года предшествовало банковскому кризису марта 2023 года (крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse) с опережением в 9 месяцев. Тема "Вызовы НАТО" в 2022 году предшествовала вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Технологические дискуссии показывают еще более четкую корреляцию: фокус на ИИ в 2023 году предшествовал принятию Акта об ИИ в ЕС и исполнительным указам в США. Обсуждение "Будущей войны" в 2024 году совпало с ускоренной интеграцией ИИ в оборонные системы западных стран. Появление темы "Депопуляция и миграция" в 2025 году, основываясь на исторических паттернах, предусматривает координированные политические инициативы в этой сфере в течение 6-18 месяцев.

Учитывая, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции назвал нелегальную миграцию "самым срочным" вызовом Европы, можно ожидать ужесточения миграционной политики под предлогом демографических вызовов.

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Встреча 2025 года, похоже, продемонстрировала эволюцию Бильдербергского клуба от кризисного управления к долгосрочному стратегическому планированию.

Прямое обозначение "авторитарной оси" и включение "депопуляции" в повестку дня сигнализируют о готовности западных элит к более откровенному обсуждению фундаментальных вызовов их гегемонии.

Украинский контекст встречи показывает, как страна за три года прошла путь от объекта обсуждения до субъекта, представленного на самом высоком уровне.

Участие Кулебы и дальнейшее соглашение по критическим минералам демонстрируют трансформацию роли Украины от получателя помощи к стратегическому партнеру в новой геополитической конфигурации.

В любом случае, встреча 2025 года войдет в историю как поворотный момент — когда темы, которые раньше обсуждали лишь в теориях заговора, стали официальными пунктами повестки дня одного из самых влиятельных форумов мировой элиты.

Одно радует. Украина остается на повестке дня.

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