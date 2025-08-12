Глобальный кризис на пороге: чем это грозит миру и как подготовиться Украине

Related video

Ну что, пристегнитесь, конец 2025 года-начало 2026 года — высокая вероятность экономического кризиса.

Напомню, что мы уже проходили. За последние 30 лет мир пережил ряд кризисов:

Азиатский (1997-1998);

дефолт России (1998);

"дотком-пузырь" (2000–2002);

глобальный финансовый кризис (2007-2009), кстати, первый, где я потерял большие деньги;

долговой кризис в Еврозоне (2010-2012);

обвал нефтяного рынка (2014-2016);

COVID-шок (2020);

банковский стресс в США и Европе (2023).

Общие черты этих кризисов:

стремительный рост кредитования и переоценка активов;

дефициты текущих счетов и большие краткосрочные внешние долги;

зависимость от дешевого финансирования;

недостаточный контроль за рисками в небанковском секторе (NBFI);

усиление внешних шоков (политических, торговых, геополитических).

Можете продолжить, но эти основные

Текущие сигналы риска:

инверсия кривой доходности США (2s/10s, 3m/10y) — исторически предвестник рецессий;

инверсия кривой доходности США (2s/10s, 3m/10y): -0,45 п.п. и -0,90 п.п. — сигнал предупреждения;

замедление глобального роста до ~2,3% в 2025 г.;

продолжающийся кризис недвижимости в Китае и долговые риски LGFV;

торговые барьеры и эскалация тарифов;

уязвимости в высокорисковом кредитном сегменте и NBFI.

Дополнительные индикаторы:

индекс Баффета (Warren Buffett Indicator) — соотношение рыночной капитализации акций к ВВП (уровни >150% исторически сигнализируют о переоценке рынка). Индекс Баффета сегодня около 165% — указывает на переоценку;

CAPE Shiller P/E — циклически скорректированное соотношение цены к прибыли (высокие значения >30 — повышенный риск коррекции). Значение сегодня около 32,1 — указывает на высокую стоимость рынка;

индекс финансовых условий (FCI) от Goldman Sachs или Chicago Fed — ужесточение условий свидетельствует о росте стресса;

индекс волатильности VIX — скачки выше 30-35 часто предшествуют периодам турбулентности;

спред TED (разница между ставками LIBOR/3m USD и доходностью T-bills) — рост более 50-60 б.п. указывает на недоверие в межбанковском кредитовании.

Украинцы не хотят кризиса

Оценка вероятности кризиса сейчас: в горизонте 12-18 месяцев вероятность глобального финансового кризиса, по оценке экспертов, оценивается на уровне 30-45%.

Основные триггеры:

резкое замедление США и ЕС;

обострение торговых войн;

углубление проблем Китая и кризис ликвидности в NBFI.

Да, в горизонте 12-18 месяцев вероятность кризиса 30-45%. Да, это не 100%, но что интересно по опыту предыдущих кризисов — вероятности кризисов за 6 месяцев до их наступления (исторические данные):

азиатский кризис (1997): около 20-25%

дефолт России (1998): около 15-20%

глобальный финансовый кризис (2008): около 30-35%

Еврокризис (2010-2012): около 25-30%

COVID-шок (2020): почти 0%

банковский стресс в США (2023): около 10-12%

Так что, 30-45% — это мало или нет?))

Базовый сценарий скорее всего будет таким...

4 кв. 2025 -2 кв. 2026: рост волатильности → падение инвестиций → отток капитала с развивающихся рынков → коррекция рынков на 15-20% → дефолты высокорисковых облигаций до 4-5% → смягчение монетарной политики центробанками.

Что хорошо, что в Украине нет пузырей. Фондового рынка нет. Доля кредитов в экономике — самая низкая в Европе.

Но для восстановления Украины деньги привлекать будет еще труднее.

Есть только один выход — делать быстрые глубокие реформы для улучшения условий ведения бизнеса и улучшения экономических свобод. Даже если война еще продолжается.

Напомню, что в Израиле война продолжается с момента основания страны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно