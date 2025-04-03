Привязать курс к евро, а не доллару: стоит ли Украине менять якорную валюту

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Как валютные "разговоры" НБУ раздражают США, и стоит ли менять якорную валюту в Украине.

НБУ с начала года достаточно активно пытается продать украинскому обществу идею перехода привязки валютного курса от доллара США к евро. Сначала 16 января замглавы НБУ Рожкова довольно-таки осторожно указала на то, что "привязка должна быть к той валюте, которая чаще всего используется в операциях". Затем уже 19 февраля агентство РБК со ссылкой на пресс-службу НБУ отметило: "В будущем может произойти смена курсообразующей валюты... Такой валютой может стать евро". Впоследствии уже 6 марта ТСН со ссылкой на главу НБУ Пышного сообщили, что такие варианты рассматриваются, но "сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе — нет". Одновременно те же ТСН, ссылаясь на замглавы Юрия Гелетея, сообщили, что расчеты в евро постепенно растут: на импорт они приходятся на 50%, на экспорт — 30%, а на наличном рынке — 22-23%. В конце концов, 26 марта те же ТСН распространили "экспертный обзор", в котором эксперты якобы поддерживают идею перехода курсообразования на евро. Интересно, что в такой обзор попал и я, но вместо комментариев по сути вопроса авторы выдрали одну мою фразу и получилось, что будто я поддерживаю эту идею.

Что ж, давайте разберемся, о чем идет речь и почему Украине не только рано менять курсообразующую валюту, но и даже разговаривать об этом вредно.

Сущность проблемы

Курсообразующая или "якорная" валюта вовсе не означает, что мы переходим на евро, или даже переходим к политике фиксированного курса. Курсообразующая валюта — это валюта, на базе которой устанавливается курс к гривне, курсы же гривны ко всем остальным валютам являются производными от курса доллара к этим валютам на международных рынках. Сейчас валютный курс гривны определяется к доллару США, а курс гривны к евро и другим валютам уже просто зависит от событий на рынке "доллар-евро", "доллар-фунт" и т.д.

Так вот, когда вы меняете якорную валюту, то для этого не только большинство транзакций на рынке должны быть в валюте операций, но еще и ценообразование на продукты экспорта и импорта (а иногда и на внутренние товары) должно происходить в этой якорной валюте. Если не учитывать это правило, то это может привести не только к неудобствам в расчетах, но и в определенной степени негативно повлиять на украинский экспорт, и даже на инфляцию в Украине. Впрочем, есть причины, по которым нам не стоит даже разговаривать о переходе к евро в качестве якорной валюты.

Причины, по которым не стоит делать евро якорной валютой

1. Я считаю, что руководители НБУ все больше похожи на генералов времен царской России, которые все время готовились к прошлым войнам и не учитывали развитие ситуации в будущем. Завершение войны и восстановление экономики могут сильно повлиять на валютную структуру нашего экспорта и импорта. Разблокирование торговли через черноморские порты приведет к уменьшению нашей зависимости от торговой логистики по суше, и поэтому доля доллара в экспорте вновь возрастет. Украинский экспорт — преимущественно сырьевой, а цены на этих рынках устанавливаются в долларах США, поэтому стоит текущую тенденцию рассматривать как аномалию, которая со временем исправится.

В принципе, сырьевой характер нашего экспорта уже и сейчас не пускает нас в "евро-зону", например, до 90% сделок с зерном, по данным "Украинской зерновой ассоциации", происходят в долларах США. Другая сырьевая проблема — это то, что на большинство видов сырья в мире цены устанавливаются в долларах США. Где вы видели котировки на нефть, сталь, зерно или цветные металлы в евро? Такое ценообразование на сырье приводит к тому, что при расчетах не в долларах США (в евро, фунтах, или иенах) контрагент автоматически подпадает под действие валютного риска. Поэтому, если у вас контракты на сырье с расчетами в евро, а цена на объект продажи на мировых рынках формируется в долларах, то время от времени вы будете испытывать на себе влияние изменения курса евро к доллару США. Чтобы предотвратить негативное влияние, можно использовать валютные деривативы и хеджировать риски, но само по себе это дополнительные расходы.

2. Вторая проблема — это наличие определенной традиции на украинском рынке продавать недвижимость, автомобили и другие стоимостные объекты за доллары США. Поэтому переход к курсообразованию в сторону евро может создать неудобства для населения. Сейчас, когда большое количество населения выехали в ЕС и наши связи с евро-зоной укрепились, допускаю, что доля евро незначительно выросла, но откройте, например, сервисы объявлений по недвижимости — цены в евро на таких ресурсах можно встретить не часто.

3. Третья проблема — это тот факт, что США уже анонсировали политику слабого доллара, и мы видим, как под давлением рисков торговых войн доллар ослабевает по отношению к евро. Думаю, что этот тренд будет долгосрочным, и не в интересах Украины привязываться к той валюте, которая становится дороже, потому что это может негативно повлиять на наш экспорт. Кстати, уже сейчас на нашем рынке мы наблюдаем тенденцию, когда доллар дешевеет, а евро под влиянием роста курса евро к доллару дорожает. Поэтому это означает, что наш экспорт, около 70% которого происходит в долларах США, при укреплении евро к доллару на национальном рынке будет становиться менее выгодным для экспортеров. Приведем условный пример: если экспортер получил 1 млн долларов, то при курсе 42 грн/долл он получит 42 млн гривен. Если же мы изменим якорную валюту и в результате укрепления евро к доллару курс упадет до 41 грн/долл, то экспортер получит на 1 млн меньше. По сути, заменой якорной валюты мы "подкладываем свинью" экспортерам в форме незапланированных валютных рисков.

4. Четвертая проблема — это реакция США на подобные инициативы. США вообще очень болезненно реагируют на отказ от доллара в расчетах или на меры, которые де-популяризируют доллар. Борьба с парадоксом Триффинна для команды президента Трампа является центральным фактором его торговой и финансовой политики в ближайшие годы. США борются за глобальное лидерство доллара, а тут один из ближайших партнеров публично болтает на уровне центрального банка страны, что мы убежим в "евро-зону", возможно, не завтра, но позже убежим. Подобные разговоры в публичной плоскости со стороны НБУ я бы оценил как направленные на охлаждение отношений Украины с США и на саботаж этих отношений. У нас и без этих разговоров факторов охлаждения украино-американских отношений хватает.

Важно

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Не для всех экономик евро-зона является благом

Искренне надеюсь, что в ближайшие десятилетия замены якорной валюты в Украине не произойдет, или произойдет уже после вступления Украины в ЕС и в рамках подготовки введения в Украине евро. Именно тогда переход на курсообразование в евро будет в интересах Украины. Для того, чтобы это понять, стоит посмотреть на пример Болгарии, которая не так давно присоединилась к зоне обращения евро. А перед этим страна много лет поддерживала фиксированный курс лева к евро. Поэтому переход к евро состоялся относительно безболезненно для населения и бизнеса.

Второй яркий пример — это Польша. Их экономика ближе к украинской и они почему-то сохранили злотый. С их позиции это очень мудрое решение, потому что они таким образом сохраняют монетарную и валютную независимость от ЕС (кстати, как и Венгрия и Чехия). Это означает, что их центральные банки могут: (а) самостоятельно устанавливать % ставки, (б) стимулировать собственный экспорт (экономику) при девальвации национальных валют к евро.

Болгария же пошла другим путем и присоединилась к еврозоне, потому что их экономике больше подходил фиксированный курс. Туризм, концентрация на недвижимости и сфере услуг привели к тому, что вхождение в евро-зону несло преимущества для национальной экономики. Не берусь прогнозировать, какой будет экономика Украины через 10 лет, но думаю, что с вероятностью 80-90% что мы недалеки отойдем от штампов, на которых работают экономики Польши, Чехии и Венгрии. Возможно, из-за соглашения с США у нас еще больше возрастет доля экспорта в долларах США.

Я не являюсь противником вхождения Украины в евро-зону, но свою монетарную независимость мы должны очень дорого продать. То есть Украину должны принять в ЕС, мы должны стать частью единого рынка ЕС и уже после этого определиться с тем, какие преимущества нам принесет вхождение в зону обращения евро.

Будвавский парадокс

Не раз наблюдал, как горячие головы в парламенте (еще 8-го созыва) призывали закрыть НБУ, ввести в Украине евро и забыть о высоких процентных ставках и валютном рынке как таковом. Такие идеи считаю большой глупостью и проявлениями невежества. От замены валюты в обращении процентные ставки не меняются. Эту аксиому доказала в свое время Черногория, которая вводила евро без согласия ЕС. После введения евро у них длительное время уровень ставок по кредитам превышал 30%, что очень далеко от уровня ставок в других странах ЕС. В конце концов, туристическая жемчужина ЕС выкарабкалась из кризиса из-за своих рекреационных ресурсов, но оставила свой след в истории валютного рынка, известный как "Будвавский парадокс", по имени одного из курортов Черногории.

Должно быть понимание, что даже при замене валюты качество работы кредитных институтов не меняется, как мгновенно не меняются и инфляционные ожидания бизнеса. Единственное, что изменилось для Черногории и почему они пошли на этот шаг — удобство для бизнеса и населения обслуживания туристического потока из евро-зоны. По сути, они шли тем же путем, что и туристическая Болгария, но в радикально сжатые сроки.

НБУ в очередной раз меня разочаровал своими неуклюжими информационными движениями и разговорами, которых вообще не должно было бы быть. В то время, когда весь дипломатический корпус Украины работает над улучшением отношений с США, НБУ упорно продвигает в той или иной форме идею замены курсообразующей валюты на евро. При этом, пренебрегаются национальные интересы Украины, а сами разговоры явно будут раздражать Федеральный резерв и Министерство финансов США.

У таких процессов есть только 2 бенефициара: демократическая партия США (оппозиции было бы удобно, чтобы Украина во времена Трампа сбежала в евро-зону) и россияне (им все равно, каким образом навредить нашим экспортерам). Надеюсь, после этих аргументов эти разговоры будут завершены.

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