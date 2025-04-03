Прив'язати курс до євро, а не долара: чи варто Україні змінювати якірну валюту

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Як валютні "розмови" НБУ дратують США, та чи варто змінювати якірну валюту в Україні

НБУ від початку року досить активно намагається продати українському суспільству ідею переходу прив’язки валютного курсу від долара США до євро. Спочатку 16 січня заступник голови НБУ Рожкова досить-таки обережно вказала на те, що "прив'язка має бути до тієї валюти, яка найчастіше використовується в операціях". Потім вже 19 лютого агентство РБК з посиланням на пресслужбу НБУ зазначило: "У майбутньому може відбутися зміна курсоутворюючої валюти… Такою валютою може стати євро". Згодом вже 6 березня ТСН з посиланням на голову НБУ Пишного повідомили, що такі варіанти розглядаються, але "Сказати, що питання переприв'язки знаходиться на виході — ні". Одночасно ті ж ТСН, посилаючись на заступника голови Юрія Гелетея, повідомили, що розрахунки в євро поступово зростають: на імпорт вони припадають на 50%, на експорт – 30%, а на готівковому ринку – 22-23%. Врешті решт, 26 березня ті ж ТСН розповсюдили "експертний огляд", в якому експерти начебто підтримують ідею переходу курсоутворення на євро. Цікаво, що в такий огляд потрапив і я, але замість коментарів по суті питання автори видрали одну мою фразу і вийшло, що наче я підтримую цю ідею.

Що ж, давайте розберемось, про що йде мова і чому Україні не тільки зарано змінювати курсоутворюючу валюту, але й навіть розмовляти про це шкідливо.

Сутність проблеми

Курсоутворююча або "якірна" валюта зовсім не означає, що ми переходимо на євро, або навіть переходимо до політики фіксованого курсу. Курсоутворююча валюта – це валюта, на базі якої встановлюється курс до гривні, курси ж гривні до всіх інших валют є похідними від курсу долара до цих валют на міжнародних ринках. Зараз валютний курс гривні визначається до долара США, а курс гривні до євро та інших валют вже просто залежить від подій на ринку "долар-євро", "долар-фунт" і т.д.

Так от, коли ви змінюєте якірну валюту, то для цього не тільки більшість транзакцій на ринку повинні бути в валюті операцій, але ще і ціноутворення на продукти експорту та імпорту (а іноді й на внутрішні товари) має відбуватись в цій якірній валюті. Якщо не враховувати це правило, то це може призвести не тільки до незручностей в розрахунках, але і певною мірою негативно вплинути на український експорт, і навіть на інфляцію в Україні. Втім є причини, з яких нам не варто навіть розмовляти про перехід до євро у якості якірної валюти.

Причини, з яких не варто робити євро якірною валютою

1. Я вважаю, що керівники НБУ все більше схожі на генералів часів царської Росії, які весь час готувались до минулих війн і не враховували розвиток ситуації у майбутньому. Завершення війни та відновлення економіки можуть сильно вплинути на валютну структуру нашого експорту та імпорту. Розблокування торгівлі через чорноморські порти призведе до зменшення нашої залежності від торгової логістики суходолом, і тому частка долара в експорті знов зросте. Український експорт — переважно сировинний, а ціни на цих ринках встановлюються в доларах США, тому варто поточну тенденцію розглядати як аномалію, яка з часом виправиться.

В принципі, сировинний характер нашого експорту вже і зараз не пускає нас до "євро-зони", наприклад, до 90% угод зі збіжжям, за даними "Української зернової асоціації", відбуваються в доларах США. Інша сировинна проблема – це те, що на більшість видів сировини в світі ціни встановлюються в доларах США. Де ви бачили котировки на нафту, сталь, зерно чи кольорові метали в євро? Таке ціноутворення на сировину призводить до того, що при розрахунках не в доларах США (в євро, фунтах, чи єнах) контрагент автоматично підпадає під дію валютного ризику. Тож, якщо у вас контракти на сировину з розрахунками в євро, а ціна на об’єкт продажу на світових ринках формується в доларах, то час від часу ви будете відчувати на собі вплив зміни курсу євро до долара США. Щоб запобігти негативному впливу, можна використовувати валютні деривативи і хеджувати ризики, але саме по собі це додаткові витрати.

2. Друга проблема — це наявність певної традиції на українському ринку продавати нерухомість, автомобілі та інші вартісні об’єкти за долари США. Тому перехід до курсоутворення у бік євро може створити незручності для населення. Зараз, коли велика кількість населення виїхали до ЄС і наші зв’язки з євро-зоною зміцнились, допускаю, що частка євро незначно зросла, але відкрийте, наприклад, сервіси оголошень по нерухомості — ціни в євро на таких ресурсах можна зустріти не часто.

3. Третя проблема — це той факт, що США вже анонсували політику слабкого долара, і ми бачимо, як під тиском ризиків торговельних війн долар слабшає щодо євро. Думаю, що цей тренд буде довготерміновим, і не в інтересах України прив’язуватись до тієї валюти, яка стає дорожчою, бо це може негативно вплинути на наш експорт. До речі, вже зараз на нашому ринку ми спостерігаємо тенденцію, коли долар дешевшає, а євро під впливом зростання курсу євро до долара дорожчає. Тож це означає, що наш експорт, близько 70% якого відбувається в доларах США, при укріпленні євро до долара на національному ринку ставатиме менш вигідним для експортерів. Наведемо умовний приклад: якщо експортер отримав 1 млн доларів, то при курсі 42 грн/дол. він отримає 42 млн гривень. Якщо ж ми змінимо якірну валюту і в результаті укріплення євро до долара курс впаде до 41 грн/дол., то експортер отримає на 1 млн менше. По суті, заміною якірної валюти ми "підкладаємо свиню" експортерам у формі незапланованих валютних ризиків.

4. Четверта проблема — це реакція США на подібні ініціативи. США взагалі дуже болісно реагують на відмову від долара в розрахунках або на заходи, які де-популяризують долар. Боротьба з парадоксом Тріффінна для команди президента Трампа є центральним фактором його торговельної та фінансової політики в найближчі роки. США борються за глобальне лідерство долара, а тут один з найближчих партнерів публічно патякає на рівні центрального банку країни, що ми втечемо в "євро-зону", можливо не завтра, але пізніше втечемо. Подібні розмови в публічній площині з боку НБУ я б оцінив як такі, що спрямовані на охолодження відносин України з США і на саботаж цих відносин. В нас і без цих розмов факторів охолодження україно-американських відносин вистачає.

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Не для всіх економік євро-зона є благом

Щиро сподіваюсь, що в найближчі десятиліття заміни якірної валюти в Україні не станеться, або станеться вже після вступу України до ЄС та в межах підготовки введення в Україні євро. Саме тоді перехід на курсоутворення в євро буде в інтересах України. Для того, щоб це зрозуміти, варто подивитись на приклад Болгарії, яка не так давно приєдналась до зони обігу євро. А перед цим країна багато років підтримувала фіксований курс лева до євро. Тож перехід до євро відбувся відносно безболісно для населення та бізнесу.

Другий яскравий приклад — це Польща. Їх економіка ближче до української і вони чомусь зберегли злотий. З їх позиції це дуже мудре рішення, бо вони таким чином зберігають монетарну і валютну незалежність від ЄС (до речі, як і Угорщина та Чехія). Це означає, що їх центральні банки можуть: (а) самостійно встановлювати % ставки, (б) стимулювати власний експорт (економіку) при девальвації національних валют до євро.

Болгарія ж пішла іншим шляхом і приєдналась до євро зони, бо їх економіці більше підходив фіксований курс. Туризм, концентрація на нерухомості і сфері послуг призвели до того, що входження до євро-зони несло переваги для національної економіки. Не берусь прогнозувати, якою буде економіка України через 10 років, але думаю, що з ймовірністю 80-90% що ми недалеко відійдемо від штампів, на яких працюють економіки Польщі, Чехії та Угорщини. Можливо, через угоду з США в нас ще більше зросте частка експорту в доларах США.

Я не є противником входження України в євро-зону, але свою монетарну незалежність ми повинні дуже дорого продати. Тобто Україну повинні прийняти в ЄС, ми повинні стати частиною єдиного ринку ЄС і вже після цього визначитись з тим, які переваги нам принесе входження до зони обігу євро.

Будвавський парадокс

Не раз спостерігав, як гарячі голови в парламенті (ще 8-го скликання) закликали закрити НБУ, ввести в Україні євро і забути про високі процентні ставки та валютний ринок як такий. Такі ідеї вважаю великою дурістю і проявами невігластва. Від заміни валюти в обігу процентні ставки не змінюються. Цю аксіому довела в свій час Чорногорія, яка вводила євро без згоди ЄС. Після введення євро в них тривалий час рівень ставок за кредитами перевищував 30%, що дуже далеко від рівня ставок в інших країнах ЄС. Врешті решт, туристична перлина ЄС видерлась з кризи через свої рекреаційні ресурси, але залишила свій слід в історії валютного ринку, відомий як "Будвавський парадокс", на ім’я одного з курортів Чорногорії.

Повинне бути розуміння, що навіть при заміні валюти якість роботи кредитних інституцій не змінюється, як миттєво не змінюються і інфляційні очікування бізнесу. Єдине, що змінилось для Чорногорії і чому вони пішли на цей крок — зручність для бізнесу та населення обслуговування туристичного потоку з євро-зони. По суті, вони йшли тим самим шляхом, що і туристична Болгарія, але у радикально стислі терміни.

НБУ вчергове мене розчарував своїми незграбними інформаційними рухами і розмовами, яких взагалі не мало б бути. В той час, коли весь дипломатичний корпус України працює над покращенням відносин з США, НБУ вперто просуває в тій або іншій формі ідею заміни курсоутворюючої валюти на євро. При цьому, нехтуються національні інтереси України, а самі розмови явно будуть дратувати Федеральний резерв та Міністерство фінансів США.

У таких процесів є тільки 2 бенефіціари: демократична партія США (опозиції було б зручно, щоб Україна за часів Трампа втекла до євро-зони) та росіяни (їм все одно, яким чином нашкодити нашим експортерам). Сподіваюсь, після цих аргументів ці розмови будуть завершені.

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