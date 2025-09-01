Более 1600 fpv в сутки: как Россия показала новый максимум применения дронов, но потеряла артиллерию

Related video

Под конец августа РОВ установили абсолютный суточный рекорд применения fpv-дронов. В течение суток было применено более 1 600 средств этого типа.

Думаю, никого не удивлю, если отмечу, что в августе будет так же установлен рекорд за месяц по количеству примененных fpv-дронов.

С другой стороны, в течение августа отмечалось снижение интенсивности артиллерийского огня. Даже на самых активных направлениях, Новопавловском и Гуляйпольском, под конец месяц отмечается снижение применения как ствольной артиллерии, так и РСЗО.

В этой связи на себя обращают внимание и потери РОВ в категории артиллерийских систем за месяц, которые после поступательного снижения на протяжении 4 месяцев показали рост.

Собственно, ждем завершения месяца для подведения итогов и соответствующих выводов.

