Более 1600 fpv в сутки: как Россия показала новый максимум применения дронов, но потеряла артиллерию
Последние дни августа показали массовое применение Россией fpv-дронов — столько их еще никогда не бывало, отмечает военный обозреватель Александр Коваленко. С другой стороны, артиллерии у противника стало меньше, даже на самых интенсивных направлениях…
Под конец августа РОВ установили абсолютный суточный рекорд применения fpv-дронов. В течение суток было применено более 1 600 средств этого типа.
Думаю, никого не удивлю, если отмечу, что в августе будет так же установлен рекорд за месяц по количеству примененных fpv-дронов.
С другой стороны, в течение августа отмечалось снижение интенсивности артиллерийского огня. Даже на самых активных направлениях, Новопавловском и Гуляйпольском, под конец месяц отмечается снижение применения как ствольной артиллерии, так и РСЗО.
В этой связи на себя обращают внимание и потери РОВ в категории артиллерийских систем за месяц, которые после поступательного снижения на протяжении 4 месяцев показали рост.
Собственно, ждем завершения месяца для подведения итогов и соответствующих выводов.
