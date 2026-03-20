Все готово к высадке десанта США: что будет делать Трамп после завоевания неба Ирана

Несмотря на все усилия Ирана, Америка и Израиль ежедневно наносят удары по самому Ирану.

Важно то, что они уже свободно летают в его воздушном пространстве. Это означает, что им не приходится тратить дорогостоящие крылатые ракеты; их управляемые бомбы стали основным ударным оружием. Это, по сути, обычные FAB с блоком наведения, которых коалиция имеет в огромном количестве.

Это ударное и относительно недорогое оружие позволяет им практически нейтрализовать иранскую противовоздушную оборону и начать систематическую, регулярную бомбардировку полицейских участков, контрольно-пропускных пунктов милиции и подобных объектов, на которых базируется система правоохранительных органов и внутренней безопасности.

И конечно, они продолжают ликвидировать новых руководителей, тем самым обеспечивая постепенное разрушение командной структуры.

Иными словами, коалиция намеренно создает условия для действий наземных подразделений из состава как прокси-сил, так и, возможно, более интересных и известных участников.

Действия Тегерана, который уже израсходовал и потерял значительную часть своих запасов вооружения, сконцентрированы на попытке сохранить способность наносить вред. Конечно, это получается не сразу, а через значительный промежуток времени.

США перебрасывают десантные корабли с тысячами морпехов для вероятной высадки в Иране, — СМИ

У такого подхода есть три недостатка. Во-первых, коалиция стремится выявлять и уничтожать скрытые ракетные склады. И, судя по видео, у них это получается успешно.

Во-вторых, по мере уменьшения количества ракет и БПЛА в залпе эффективность роев дронов снижается, а противовоздушная оборона Израиля, Америки и союзников повышает уровень перехвата.

И третье. Постепенно коалиция уничтожает сами пусковые установки и зенитные системы, что открывает возможность для вертолетных атак и развертывания спецподразделений с передовыми авиационными контроллерами.

Другими словами, американцы явно не меняют своего плана. Еще несколько недель подготовительных ударов — и, вероятно, начнутся целенаправленные развертывания спецподразделений и воздушно-десантных частей как для захвата островов и нефтяной инфраструктуры, так и для закрепления плацдармов с целью разблокирования Ормузского пролива.

Это может занять до шести месяцев, но с уменьшением интенсивности ударов уровень шума стихнет.

Поэтому пока не появилось никаких факторов, которые могли бы помешать реализации этого плана. Первопричиной является отсутствие ракетной и другой помощи от КНР и России. Последняя, кстати, попыталась кое-что передать через Каспийское море. Но Израиль потопил 5 кораблей с военным грузом и еще и повредил портовую инфраструктуру.

Поэтому мы ждем завершения первого этапа и увидим, удастся ли США сформировать серьезную коалицию для наземной операции из местных союзников. Это очень важный момент. А вот получится ли, мы скоро увидим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

