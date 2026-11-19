37-й "Рамштайн". Что Украина получит для защиты своего воздушного пространства этой зимой

В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 141 беспилотником. Среди них — 73 реактивных "шахеда". По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 126 дронов. Попадания зафиксированы в семи местах. Из-за предыдущих российских ударов по энергетике в Украине действуют графики отключений электроэнергии. В этих условиях решение 37-го "Рамштайна", состоявшегося 17 ноября в Брюсселе, следует оценивать по двум показателям — сколько средств ПВО получит Украина и когда их смогут применить.

Видео дня

Германия и Норвегия выделят по 300 миллионов долларов на совместный пакет закупок американского вооружения через PURL. Приоритетом пакета являются ракеты PAC-2 и PAC-3 для системы Patriot. В рамках PURL партнеры финансируют закупку в США вооружения, которое Украина определяет как первоочередное. Канада призвала увеличить взносы. По словам Марка Рютте, совокупные обязательства союзников в рамках PURL и американской программы межправительственных продаж вооружений за весь период превысили 10 миллиардов долларов. Количество ракет в новом немецко-норвежском пакете и сроки их передачи по состоянию на 18 ноября публично не объявлены.

Владимир Зеленский предложил способ сократить время ожидания. Партнеры могли бы передать Украине ракеты для систем Patriot и IRIS-T из своих запасов, а Украина, после изготовления уже заказанных ею ракет, передала бы их партнерам для пополнения арсеналов. Предложение требует согласия стран, располагающих этими ракетами. Рютте признал, что запасы перехватчиков для Patriot в США и Европе ограничены. Поэтому все зависит от того, какие страны готовы выделить боеприпасы сейчас и на каких условиях согласятся на пополнение своих запасов.

Великобритания уже назвала ориентировочные сроки поставок. Лондон объявил о пакете на сумму 240 миллионов фунтов стерлингов, в который войдут более тысячи зенитных ракет малой дальности, пусковые установки и более десятка радаров. Начало поставок запланировано на середину декабря. Британские ракеты усилят защиту от ударных беспилотников, в частности реактивных "шахедов". Для перехвата баллистических ракет необходимы средства противоракетной обороны, в частности Patriot с ракетами PAC-3. Эти средства дополняют друг друга во время комбинированных атак.

Важно

Ракеты IRIS-T "скрестят" с NASAMS и передадут радары для "Фрейи": итоги "Рамштайна-37"

Канада выделит дополнительные 45 миллионов канадских долларов в рамках чешской инициативы, в частности на закупку ракет, и предоставит до 1,6 миллиона 20-мм боеприпасов. В итоговом отчете Минобороны Украины также упоминается зимний пакет Нидерландов на 500 миллионов евро и ранее объявленный датский пакет на 645 миллионов евро. Дания финансирует, в частности, закупку боеприпасов для F-16 и украинских дронов-перехватчиков. Норвегия отдельно выделила 300 миллионов долларов на закупку беспилотников украинского производства для Сил обороны. Такие заказы позволяют нашим производителям планировать серийное производство и заблаговременно закупать комплектующие.

По итогам заседания Министерство обороны Украины сообщило, что Бельгия должна передать десять самолетов F-16 до конца 2026 года, а Франция планирует передать два самолета Mirage 2000-5F. Украина, Швеция и Великобритания подписали письмо о намерениях относительно вооружения и оснащения Gripen. Поставки боеприпасов, оборудования и запчастей планируется согласовать с поступлением самих самолетов. От этого зависит, как быстро Gripen смогут задействовать в боевых действиях.

В Брюсселе Украина и Финляндия также подписали меморандум о совместном оборонном производстве. Он создает основу для выпуска украинских оборонных систем на финских предприятиях, передачи технологий и совместных разработок. Пока продолжаются активные боевые действия, большую часть продукции, изготовленной в рамках этого сотрудничества, планируется направлять на нужды Украины. Для нас это возможность расширить производственную базу за пределами страны. Практический результат определят первые контракты, согласованные объемы и сроки запуска производства.

Накануне "Рамштайна" Еврокомиссия перечислила Украине 1,71 миллиарда евро в рамках европейского кредита поддержки. Транш предназначен для закупки дронов, боеприпасов и средств ПВО, в частности радаров и ракет. Пока будут выполняться новые заказы, передача перехватчиков из имеющихся запасов могла бы усилить защиту уже в ближайшие недели.

Перед заседанием Марк Рютте призвал сохранять максимально быстрый темп оказания военной помощи, пока продолжаются мирные переговоры. Чем лучше Украина защищает людей, энергетику и критически важную инфраструктуру, тем меньше у Кремля возможностей добиваться уступок с помощью обстрелов. Поэтому в ближайшие недели я буду следить за двумя решениями. Начнет ли Великобритания поставки в середине декабря? Согласятся ли партнеры передать ракеты для Patriot и IRIS-T из своих запасов? От ответов на эти вопросы зависит, насколько усилится защита украинских городов уже этой зимой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно