Девальвация понтов. Почему фронтовые ветераны станут новой силой в послевоенной Украине

Related video

Помню пост френда в ФБ в первые дни войны: "Теперь посмотрим кто мы есть: казаки или свинопасы?" Сегодня ответ известен: украинцы — это нация отчаянных казаков. Это они в первые же дни войны шли в тероборону, расстреливали бесконечные колонны врага, бросались с "молотовыми" на танки и с вилами на катапультированных летчиков. Но в то же время из Украины на Запад тянулись длинные автокараваны. В тех машинах сидели не только женщины, дети, старики и домашние животные. Там было множество молодых здоровых мужчин-свинопасов.

Те, кто вернулись в Украину, или купили "белый билет", сегодня делают бизнес, сидят в кальянных, тусят, посещают фитнес-центры и гоняют на мотоциклах. Они не спешат в военкоматы.

Свинопасы сидят за границей или в барах мирных городов, ожидая, когда война закончится и все станет "как раньше". Не станет. Мы будем жить в совершенно другой стране: с новыми грандиозными проблемами и нацией, которая изменилась предельно. Для меня самым большим чудом этой войны стало единение украинцев: исчезло разделение на лево\правобережную Украину или по политическим предпочтениям. Все как один поняли цену вопроса и стали единым сообществом, которое и есть нация. Это главное отличие между "до" и "после".

Когда весь этот ужас закончится, мы будем другими. Вернется с фронта более миллиона людей, которые жертвовали своей жизнью, годами страдали в окопах и ожидают от страны "обратной связи". И одна из главных их претензий будет: почему у нас не было подмены, почему из 40 миллионов защищать государство пошел только миллион, где была остальная часть?

Когда они будут спрашивать об этом своих сверстников, которые не видели врага, тем нечего будет ответить. Кажется, это понимание уже приходит сегодня. Все эти крутые на фермерских пикапах "REM", надутые мачо из "качалок", супермены в черном "а ля Рэмбо" начинают чувствовать, что они выглядят несколько фальшиво и позорно вне поля боя.

Они вернутся, чтобы напомнить, кто — настоящий мужчина Фото: Генштаб ВСУ

Когда ветераны вернутся в мирные города и села, довоенные понты девальвируются. Потому что может случиться, что в ДТП с "крутышом" на кабриолете с блондинкой в салоне второй стороной может оказаться престарелый дядька на "Ланосе", который прошел через ад войны, где нет кальяна и залов "Спортлайфа". Это может быть штурмовик, разведчик с десятком "языков" на собственном счету и несколькими десятками рейдов за линию фронта, боец ССО, танкист или минер. Таких героев будет полно среди нас. Они ничем не будут отличаться от тех "селюков", белых воротничков, хипстеров, с которыми было легко быковать до войны. Но после войны — все, это невозможно. Потому что ты свинопас, а он — казак. И оба это будут понимать.

Кто-то надеется, что со временем все вернется к старому: выжившие дяди-ветераны, похоронив побратимов, залечив раны, снова вернутся в села, городки и офисы, забыв военное прошлое и по привычке будут жить "как до войны". Я лично в это не верю. Слишком тяжелые потрясения, слишком длинная война, слишком крепкое "боевое братство". Ветераны будут новой силой, которая установит собственные правила в политике, в быту, на дорогах и в человеческих отношениях.

Все, кто сидел в тылу, без учета причин и обстоятельств — их вечные должники. Это ощущение должно стать нормой. Нация будет состоять из двух классов: из тех, кто прошел ад войны — и остальных. Мы, вторые — вечные должники первых. Такой будет новая послевоенная реальность. Это надо помнить тем, кто привык к "понтам", чтобы не выглядеть комично.

Источник

Важно