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В Украине открылись все избирательные участки, 27 – с опозданием, – ЦИК

2019-07-21 12:15:14

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В Украине открылись все избирательные участки, 27 – с опозданием, – ЦИК

Татьяна Слипачук / Фото: 112.ua

"Процесс начался должным образом", – констатирует глава Центризбиркома Татьяна Слипачук

В Украине по состоянию на 11:00 открылись все избирательные участки, из них 27 – с опозданием.

Об этом на брифинге сообщила глава ЦИК, передает УП.

"Из 29885 УИК лишь 27 УИК открылось с нарушением срока относительно 8 утра", – сказала она.

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По словам Слипачук, такое количество участков (27 из почти 30 тыс.), открытых позже установленого срока говорит о том, что "процесс начался должным образом".

Также она добавила, что большинство задержек связаны с техническими проблемами: "Не можем найти ключ, не опечатаны урны для голосования, а не разложены бюллетени".

Как ранее сообщал Фокус:

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