В Украине открылись все избирательные участки, 27 – с опозданием, – ЦИК

"Процесс начался должным образом", – констатирует глава Центризбиркома Татьяна Слипачук

В Украине по состоянию на 11:00 открылись все избирательные участки, из них 27 – с опозданием.

Об этом на брифинге сообщила глава ЦИК, передает УП.

"Из 29885 УИК лишь 27 УИК открылось с нарушением срока относительно 8 утра", – сказала она.

По словам Слипачук, такое количество участков (27 из почти 30 тыс.), открытых позже установленого срока говорит о том, что "процесс начался должным образом".

Также она добавила, что большинство задержек связаны с техническими проблемами: "Не можем найти ключ, не опечатаны урны для голосования, а не разложены бюллетени".

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.