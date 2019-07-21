Евгений Дикий
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В Украине открылись все избирательные участки, 27 – с опозданием, – ЦИК
2019-07-21 12:15:14
Татьяна Слипачук / Фото: 112.ua
"Процесс начался должным образом", – констатирует глава Центризбиркома Татьяна Слипачук
В Украине по состоянию на 11:00 открылись все избирательные участки, из них 27 – с опозданием.
Об этом на брифинге сообщила глава ЦИК, передает УП.
"Из 29885 УИК лишь 27 УИК открылось с нарушением срока относительно 8 утра", – сказала она.
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По словам Слипачук, такое количество участков (27 из почти 30 тыс.), открытых позже установленого срока говорит о том, что "процесс начался должным образом".
Также она добавила, что большинство задержек связаны с техническими проблемами: "Не можем найти ключ, не опечатаны урны для голосования, а не разложены бюллетени".
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
- Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.
- А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.
- По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.
- На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.
- Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня перед голосованием пообщался с журналистами и не исключил возможности занять пост спикера Верховной Рады.
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