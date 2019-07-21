Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Политика
  • Народ должен требовать исполнения предвыборных обещаний политиками, – Кучма

Народ должен требовать исполнения предвыборных обещаний политиками, – Кучма

2019-07-21 15:15:48

99 0
Народ должен требовать исполнения предвыборных обещаний политиками, – Кучма

Леонид Кучма / Фото: УНИАН

По словам второго президента, народ должен быть более жестким к власти

Второй президент Украины, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что сегодня Украина имет шанс на перезапуск.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз", – заявил Кучма.

Читайте также:
ЦИК огласила явку на выборах по состоянию на 12 часов (обновлено)

По его словам, народ должен быть более жестким к власти, "спрашивать обязательно за те обещания", которые они давали во время избирательной кампании.

Кучма также надеется, что президент Украины Владимир Зеленский выступит с четким планом развития Украины во время обращения к новому парламенту, передает Сегодня.

"У нас сегодня его нет, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют, а потом смотреть, как он выполняется. Так что есть надежда", – сказал Кучма.

Он заявил, что главный приоритет – мир.

"Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается в Украине. Чтобы люди жили в покое, чтобы не гибли наши ребята на Донбассе", – сказал второй президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...