По словам второго президента, народ должен быть более жестким к власти

Второй президент Украины, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что сегодня Украина имет шанс на перезапуск.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз", – заявил Кучма.

По его словам, народ должен быть более жестким к власти, "спрашивать обязательно за те обещания", которые они давали во время избирательной кампании.

Кучма также надеется, что президент Украины Владимир Зеленский выступит с четким планом развития Украины во время обращения к новому парламенту, передает Сегодня.

"У нас сегодня его нет, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют, а потом смотреть, как он выполняется. Так что есть надежда", – сказал Кучма.

Он заявил, что главный приоритет – мир.

"Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается в Украине. Чтобы люди жили в покое, чтобы не гибли наши ребята на Донбассе", – сказал второй президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.