Технические консультации Украины, ЕС и РФ по газу отложены, – источник

На следующую неделю

Согласованные на 29 ноября трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Украина-РФ перенесены на следующую неделю.

Об этом сообщил источник в Еврокомиссии в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.

"Трехсторонняя встреча на экспертном уровне отложена на следующую неделю", – сказал источник.

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При этом, причины переноса не уточняются.

Ранее встречу планировалось провести в начале декабря, однако 26 ноября было решено организовать переговоры на 29 ноября.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".

Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.

25 ноября Витренко заявил, что "Нафтогаз" ответил "Газпрому" по транзитному предложению: Украина не видит легитимных оснований для того, чтобы не заключать новый долгосрочный контракт с россиянами по транзиту газа.