У Бахматюка считают дело VAB Банка "политическим заказом" Зеленского

Адвокаты бизнесмена также готовятся инициировать дело против Рябошапки и его зама, некоторых судей ВАКС и чиновников в ОП

Президент Владимир Зеленский грубо вмешивается в деятельность органов: именно по его "заказу" НАБУ и САП открыли дело по стабкредиту VAB Банку.

Об этом на пресс-конференции заявил адвокат подозреваемого бизнесмена Олега Бахматюка Дмитрий Лошаков.

Лошаков связывает открытие дела с обращением Зеленского, в котором он потребовал от правоохранителей результатов до 1 ноября.

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"В нашем криминальном производстве именно 28 октября были приняты первые решения о проведении обысков... Очевидно, что НАБУ и САП исполняют политический заказ, который определил президент, грубо вмешиваясь в правоохранительную деятельность", – заявил адвокат.

Другой адвокат Алексей Шевчук говорит, что в само дело открыто с целью завладения активами Бахматюка "в интересах отдельных фамилий на улице Банковой".

Также у Бахматюка говорят, что будут инициировать уголовное дело против генпрокурора Руслана Рябошапки, его зама Виталия Касько, некоторых судей антикорсуда и отдельных лиц в Офисе президента.

"Сегодня нам известно, что решения, которые были приняты две недели назад по этому делу, стоят на персональном контроле у отдельных лиц в ОП. ОП требует от апелляционной палаты антикорсуда пересмотра этих решений и получения решений, которые будут крайне негативными", – заявил Шевчук.

Кроме того, Шевчук отметил, что генпрокурор и его заместитель открыли дело вопреки всем требованиям законодательства: в частности, Касько не находился в группе прокуроров, но своим решением он отменил все постановления, касающиеся закрытия производства.

Как ранее сообщал Фокус:

11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.

15 ноября Высший антикорсудв качестве меры пресечения назначил Писуруку залог в размере 5 млн грн и обязал его носить электронный браслет.