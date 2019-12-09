Билецкий: Я, как не идиот, на месте президента не поехал бы на встречу нормандской четверки

По мнению лидера Нацкорпуса, у Зеленского сейчас "плохие карты" на руках для такой "игры"

Акция под Офисом президента превратится в долгосрочную, если на встрече нормандской четверки в Париже президент Владимир Зеленский пересечет "красные линии". Об этом в комментарии Фокусу заявил лидер Национального корпуса Андрей Билецкий.

"Зеленский же не девочка. Он не должен нравится или не нравится. Он государственный деятель, политик, президент страны. Его действия должны соответствовать интересам Украины", - заявил Билецкий.

Он отметил, что если Зеленский на встрече нормандской четверки допустит "сдачу интересов", то акция под Офисом президента превратится в долгосрочную.

"Мы хотим достичь результата. Даже если Зеленский подпишет незаконные и капитулянтские вещи мы будем бороться пока они не будут отменены. А методы… Вы видите, что сейчас тут абсолютно трезвый, позитивным и мирный на данную минуту митинг. Поэтому вопрос в том какие формы будет принимать зависит от того, насколько Зеленский будет готов будет услышать народ", - добавил лидер Нацкорпуса.

На вопрос, что бы он сказал на месте президента Путину в Париже, Билецкий ответил, что вообще не поехал бы сейчас на такую встречу.

"Я надеюсь, что я не идиот. Поэтому, как не идиот, я на месте президента страны не поехал бы в Нормандию, имея слабые карты на руках, страну со стагнирующей экономикой, слабым фактором безопасности. Я бы остался в стране, занялся бы исключительно экономическими вопросами, социальными, демографическими и вопросами безопасности. Сейчас Зеленскому за тем столом делать нечего, потому что он человек, который играет по правилам, которые он не понимает, с плохими картами против профессионального шулера и, во много в чем, с его подельниками", - рассказал Билецкий.

Напомним, сейчас под ОП продолжает акция "Варта на Банковой". Около 300 человек ждут завершения саммита в Париже.

Как ранее сообщал Фокус:

Встреча лидеров нормандской четверки началась в 18:20. Переговоры прерывались ради личной встречи Зеленского и Путина. Президенты говорили больше часа.