Ляшко пришел на допрос по делу Геруса

2019-12-10 14:04:36

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Но отказался свидетельствовать

Экс-нардеп Олег Ляшко прибыл на допрос в прокуратуру по делу о потасовке с народным депутатом Андреем Герусом, но отказался давать показания.

Об этом он сообщил журналистам под зданием Бориспольской прокуратуры. Видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

В частности, Ляшко вновь сказал, что считает дело против него сфальсифицированным.

"Я воспользовался правом, которое мне дает статья 63 Конституции Украины, для того, чтобы не давать никаких показаний по этому сфальсифицированному уголовному делу. Я в суде заявлял и еще раз говорю: дело сфальсифицировано, Герус должен сидеть на скамье подсудимых", – считает экс-депутат.

В статье 63 Конституции Украины говорится, что "лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников".

Он заверил, что пришел на допрос, чтобы показать, что не собирается скрываться от следствия.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
  • 7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с  Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".
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