В Раде создадут ВСК по столкновениям возле здания парламента 17 декабря, – Арахамия

Постановление о создании Временной следственной комиссии будет зарегистрирована сегодня

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде создадут временную следственную комиссию по протестам возле здания парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"ВСК должна расследовать все обстоятельства, которые связанны с вчерашними событиями. Ведь много пострадавших...", – заявил Арахамия.

По словам народного депутата, постановление о создании Временной следственной комиссии будет зарегистрирована сегодня.

"Чтобы все фракции подали своих членов. И я не знаю, успеем ли мы в пятницу проголосовать. Если нет, то на следующей пленарной неделе", – заявил Арахамия.

Напомним, вчера под зданием парламента с утра начались несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.

Около 11:30 18 декабря в центре столицы возле гостиницы "Киев" ранее уже произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки. Тогда пострадали два правоохранителя. В итоге две палатки установили на проезжей части возле гостиницы "Киев".

В 13:45 столкновения возобновились. Протестующие хотели поставить новые палатки, но им не дали это сделать полицейские. В итоге палатки демонтировали, а участников митинга оттеснили.

В ходе столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.