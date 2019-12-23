Сослуживец Riffmaster'a говорит, что изъятая силовиками мина была деактивирована

А сам Антоненко заверяет, что это и вовсе была не мина

Сослуживец подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета полковник ВСУ Алексей Никифоров заявил в суде, что найденная у Riffmaster'a мина была деактивирована.

Об этом он заявил в зале заседания Киевского апелляционного суда, передает Liga.net.

По его словам, он вместе с Антоненко деактивировал мину для съемки "красивой фотографии сержанта", которую позже опубликовали в соцсетях.

"Про мину, которую фотографировали, выкладывали фотографии в соцсети, потому что это красивая фотография сержанта – она деактивирована. Следы, которые там, скорее всего там мои отпечатки пальцев. Я готов дать следствию свои руки, проверьте пожалуйста", – заявил Никифоров.

Первым о существовании мины рассказал глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, когда к Антоненко 12 декабря пришли следователи, он просил брата жены вынести из квартиры "зеленую штуку" – мину МОН-50.

Сам же Антоненко в комментарии hromadske заявлял, что у него не было никакой мины.

"Это была не взрывчатка, а спрятать просил, потому что испугался", – объяснил подозреваемый.

Адвокат Riffmaster'a Виталий Галенченко рассказывал в эфире Громадського радио, что у Антоненко действительно был пустой корпус от мины, но он использовался как реквизит.

"Там, кстати, на передней части мины, где надпись "к противнику" ... был нарисован смайлик. И в нескольких фотографиях эта "мина" лежит... Она была раскрыта, это была пустая коробка с металлическими элементами, залитыми лаком, если я не ошибаюсь. Все, больше там ничего не было", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.