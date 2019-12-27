Кабмин упростил получение вида на жительство иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе
2019-12-27 14:01:03
Решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства
Кабинет министров упростил процедуру получения вида на жительство в Украине и украинского гражданства для добровольцев.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
"Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке", –сообщил министр.
По его словам, что ранее добровольцы из других стран могли получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм.
Гончарук добавил, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который упрощает предоставление гражданства людям, которые воевали на Донбассе или бежали из России.
- 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.
- С апреля текущего года около 125 тысяч жителей оккупированных районов Донбасса получили гражданство Российской Федерации.