Кабмин упростил получение вида на жительство иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе

Решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства

Кабинет министров упростил процедуру получения вида на жительство в Украине и украинского гражданства для добровольцев.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке", –сообщил министр.

По его словам, что ранее добровольцы из других стран могли получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм.

Гончарук добавил, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который упрощает предоставление гражданства людям, которые воевали на Донбассе или бежали из России.

24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.