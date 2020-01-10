Зеленский провел второй за сегодня разговор с Трюдо: На трагедии не должно быть спекуляций

Стороны согласились, что к расследованию необходимо подойти тщательным образом

Президент Украины Владимир Зеленский провел второй за сегодня телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о катастрофе самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны согласились, что к расследованию необходимо подойти тщательным образом, внимательно изучить информацию, а также наладить тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными.

Президент Украины, в частности, отметил, что "на трагедии не должно быть спекуляций".

"Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что постоянно находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что провел разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.

Президент Украины подчеркнул, что все версии причин авиакатастрофы на данный момент считаются возможными, а также подтвердил, что Иран уже предоставил украинской стороне доступ к месту трагедии, фрагменты самолета и "черные ящики".

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.

После обвинений в поражении самолета ракетой Иран сразу же согласился открыть бортовые "черные ящики".