Арахамия об отставке Гончарука: Ждем решение президента, если скажет – уволим за один день

При этом глава фракции не видит реальных причин для отставки премьера

Верховная Рада отправит в отставку Кабинет министров Алексея Гончарука, если соответствующее решение поддержит президент Владимир Зеленский. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент Фокуса.

"Если президент поддержит идею отставки Гончарука, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", – отметил он.

При этом сам Арахамия не видит оснований для отставки правительства.

"На мой взгляд, нет реальных причин, чтобы Гончарук ушел в отставку. При этом, как говорят, коней на переправе не меняют. Есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства и принятый новый бюджет под эту программу. Мы единая команда, у нас нет подковерных договоренностей", – сказал Арахамия.

Напомним, Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны. В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.

Выступая в сессионном зале парламента Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политическое решение президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.