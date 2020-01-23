Гончарук в Давосе: Правительство продолжает работать, я никуда не ухожу

Премьер-министр рассказал, что у него прекрасные отношения с Зеленским

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ни он, ни его правительство не намерен уходить в отставку.

Об этом Гончарук сообщил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе.

"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать, мы не планируем никаких отставок. Это слухи. Вокруг правительства идет сейчас много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры... Мы будем оставаться настолько долго, насколько позволит доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет", – сообщил Гончарук, передает Громадське.

"Я не планирую никуда идти, у нас замечательные отношения внутри команды с президентом, у нас замечательное беспрецедентное взаимодействие со всеми высшими органами власти", – добавил он.

По его словам, cледующие 5 лет Украина будет стабильной, потому что страна имеет в качестве президента "порядочного человека с высоким уровнем доверия", передает Украинская правда.

"У нас очень крутая, беспрецедентная кооперация между собой. Следующие 5 лет Украина будет очень быстро меняться в правильном направлении", – заявил премьер-министр.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Украинской правде рассказал, что правительству надо дать доработать, чтобы они выполнили все свои обещания.

"Вот представьте: вы дома делаете ремонт в квартире – вы же не хотите вдруг остановить ремонт и сказать: "Эта бригада ушла, новая пусть заходит". А когда новая заходит – всегда будет говорить, что предшественники сделали это не так, это не так, надо переделывать", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.

Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

Офис президента опубликовал видео встречи президента с премьером. Зеленский заявил, что дает правительству шанс, если оно решит вопросы, которое интересует общество.