Иран пригласил секретаря СНБО Украины в Иран для расследования крушения самолета МАУ

Cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым

Иран пригласили секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета МАУ.

ОБ этом сообщает IRNA.

Cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым.

"Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (авиакатастрофы – ред.). Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке", –рассказал Шахмани.

По словам IRNA, Данилов упомянул о важности предотвращения влияния сторон на проблему и создания недопонимания в процессе технических и экспертных расследований.

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