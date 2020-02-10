Иран пригласил секретаря СНБО Украины в Иран для расследования крушения самолета МАУ
2020-02-10 20:58:39
Cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым
Иран пригласили секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета МАУ.
ОБ этом сообщает IRNA.
Cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым.
"Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (авиакатастрофы – ред.). Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке", –рассказал Шахмани.
По словам IRNA, Данилов упомянул о важности предотвращения влияния сторон на проблему и создания недопонимания в процессе технических и экспертных расследований.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
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- Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана.