Зеленский: если по "делу Шеремета" не хватит доказательств – следователи извинятся

Президент доволен, что громкое дело сдвинулось с мертвой точки

Президент Украины Владимир Зеленский доволен, что "дело Шеремета" сдвинулось с мертвой точки, однако напоминает об ответственности следователей за результаты расследования.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он, что присутствовал на презентации предварительных результатов расследования, он сказал: "Не жалею".

"Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело", – сказал он.

При этом, по его словам, если "дело Шеремета" не будет обосновано до конца, если в деле не будет хватать доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, извинятся, как минимум.

Он также добавил: "Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

7 февраля адвокаты задержанной по делу убийства Шеремета Яны Дугарь передали в Офис генпрокурора новые доказательства невиновности их подзащитной и подали ходатайство о закрытии дела.

Более десяти сотрудников СБУ проверяют на связи с фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.