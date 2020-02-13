Катер "Бердянск" был пробит российским бронебойным снарядом, – представитель Украины в ОБСЕ
2020-02-13 16:07:04
Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта
Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности заявил, что украинский что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным с российского вертолета Ка-52.
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", – заявил Лоссовский.
По словам украинского представителя, данный факт лишь "четко подтверждает агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".
Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта.
Пробоина от российского снаряда на катере "Бердянск"
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 ноября 2018 года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.
- В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.
- В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября 2019 года Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.
- 18 ноября 2019 года МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". В военную гавань Очакова они прибыли 20 ноября.
- Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" к началу лета снова выйдут в море.