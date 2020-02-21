У Порошенко отреагировали на решение суда о принудительном приводе в ГБР

Считают решение суда неправосудным и уже готовы его обжаловать в Высшем совете правосудия

Решение Печерского райсуда о принудительном приводе Поршенко на допрос в Госбюро расследований – неправосудно.

Об этом в Facebook заявил адвокат пятого президента Игорь Головань.

"Суд не уведомил нардепа Порошенко о своем заседании, как того требует статья 482-2 УПК и нарушил территориальную подсудность. Т.е. решение – неправосудно", – объясняет Головань

Также адвокат уточнил, что подобное постановление должен был бы выносить не Печерский, а Шевченковский райсуд.

"Такую спешку и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, который задокументирован на т.н. "пленках Трубы", – добавил он.

Кроме того, Головань утверждают, что за Порошенко следят, ведь уже в который раз "всплеск активности" правоохранителей приурочен к его заграничной поездке, которая запланирована на 25 февраля.

В этой связи, у Порошенко считают, что Украина становится "полицейским государством".

Головань уже собирается подавать жалобу в Высший совет правосудия и требовать привлечения судьи, вынесшего решение по Порошенко, к отвественности.

Сегодня СМИ сообщили, что Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в Госбюро расследований.

Согласно документу, который оказался в распоряжении журналистов, Порошенко должны доставить в ГБР на 14:00 в пятницу, 28 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.

24 января Порошенко все же пришел на допрос. Вместе с Порошенко на допрос пришла группа депутатов от фракции "Евросолидарности".