По мнению экс-президента, этот допрос является частью "политически мотивированного преследования"

Пятый президент Украины Петр Порошенко пообещал в пятницу, 28 февраля, прийти на допрос в ГБР.

Об этом он сам сказал в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook

По его мнению, этот допрос является частью "политически мотивированного преследования".

"Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли, и уверен – не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов", – сказал Порошенко.

Он отметил, что сегодня было получено решение Высшего антикоррупционного суда, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно его политического преследования.

"Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры "95-го квартала" подготовили шоу. По незаконному "решению суда", и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса президента, она должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое", – заявил Порошенко.

Экс-глава государства считает, что таким образом хотят отвлечь внимание от того, что власть "недееспособна" и не может "ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной".

Как ранее сообщал Фокус:

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.

24 января Порошенко все же пришел на допрос. Вместе с Порошенко на допрос пришла группа депутатов от фракции "Евросолидарности".

После допроса пятый президент заявил, что возбужденные в его отношении уголовные дела – это политические преследования, инспирированные представителями "пятой колонны" по заказу РФ.