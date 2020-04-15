Рада 16 апреля рассмотрит законопроект, направленный на борьбу с законодательным спамом

Принятие этого закона ускорит процесс рассмотрения "антиколомойского" законопроекта

На внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, депутаты рассмотрят сразу во втором чтении законопроект №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады, направленных на противодействие злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Повестку дня заседания опубликовал депутат Алексей Гочаренко.

Ранее первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что эти изменения помогут бороться с "поправочным спамом".

Если этот закон будет принят, то станет возможным более быстрое рассмотрение "антиколомойского" банковского законопроекта, к которому подано более 16 тысяч поправок.

Также во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в закон о местном самоуправлении (№2653) и об оборонных закупках (№2398-д).

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект №2654 об усилении защиты телекоммуникационных сетей.

Запланировано также голосование за законопроект о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как ранее сообщал Фокус: