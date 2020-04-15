Рада 16 апреля рассмотрит законопроект, направленный на борьбу с законодательным спамом
2020-04-15 14:53:31
Принятие этого закона ускорит процесс рассмотрения "антиколомойского" законопроекта
На внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, депутаты рассмотрят сразу во втором чтении законопроект №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады, направленных на противодействие злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Повестку дня заседания опубликовал депутат Алексей Гочаренко.
Ранее первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что эти изменения помогут бороться с "поправочным спамом".
Если этот закон будет принят, то станет возможным более быстрое рассмотрение "антиколомойского" банковского законопроекта, к которому подано более 16 тысяч поправок.
Также во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в закон о местном самоуправлении (№2653) и об оборонных закупках (№2398-д).
В первом чтении планируется рассмотреть законопроект №2654 об усилении защиты телекоммуникационных сетей.
Запланировано также голосование за законопроект о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Как ранее сообщал Фокус:
- На подкомитете Верховной Рады по вопросам банковской деятельности нардепы решили не рассматривать каждую правку по "антиколомойскому" законопроекту отдельно.
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков. Позже Поляков заявил, что может отозвать часть из них, если будут выполнены три его условия.