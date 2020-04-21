Выборы прошли, закончилась сказка. Мировые СМИ — о годовщине победы Зеленского

Влиятельные американские и европейские СМИ активно освещали президентские выборы в Украине 2019 года, но их первой годовщине внимание не уделили

Год назад, когда в Украине стали известны результаты президентских выборов, многие иностранные СМИ посвятили авторские колонки и статьи победе Владимира Зеленского. Ведущие в Европе и США издания писали о "прыжке в неизвестность" и об удивительной победе комика на выборах..

Важным инфомповодом для западных СМИ стала инаугурация Зеленского, парламентские выборы и особенно скандальный разговор с Дональдом Трампом, который запустил процедуру импичмента в США. Зеленский стал первым украинским президентом на обложке журнала Time и неоднократно давал интервью западным СМИ.

Но первая годовщина после феноменальной в украинской истории победы на выборах интереса среди мировых СМИ не вызвала. На фоне пандемии коронавируса, финансового кризиса и других глобальных бед, иностранные эксперты и журналисты поубавили интерес к украинскому президенту.

К первой значимой дате для президентства Зеленского выпустили небольшие материалы лишь иностранные узкопрофильные издания, а также несколько российских СМИ.

Так, итальянский аналитический центр Институт международных политических исследований (ISPI) опубликовали подборку статей, связанных с президентом Зеленским.

"Год назад избрание Владимира Зеленского президентом Украины стало заголовком новостей: он не только был комиком без предыдущего политического опыта, но и был избран огромным большинством голосов. Однако сегодня опросы показывают, что украинцы разлюбили своего президента. Экономические проблемы, коррупция, война на Донбассе и сложные отношения с Россией остаются серьезными проблемами. В дополнение к этому, украинцы обеспокоены тем, как правительство справляется с кризисом COVID-19 и лесными пожарами, распространяющимися вблизи радиоактивных свалок возле Чернобыля", – написало издание в предисловии к подборке.

В авторской колонке для ISPI политолог и историк, старший научный сотрудник Института Кеннана Михаил Минаков написал, что пока весомых результатов президентство Владимира Зеленского стране не принесло.

Он отметил, что переговоры с Россией привели к обмену заключенными, но "ситуация на Донбассе остается взрывоопасной". Также правительство предприняло несколько важных шагов в борьбе с коррупцией, но "пока ни один из них не дал результатов".

Минаков подчеркивает, что в стране правоохранительные органы находятся в постоянном конфликте друг с другом, а их руководители постоянно меняются. Зеленский "закрывает глаза на обвинения в коррупции своих коллег".

По словам эксперта, экономика Украины оказалась в тяжелом положении, что во много произошло из-за необдуманной политики Национального банка и Министерства финансов. Свой материал эксперт подытожил фразой: "Сказка, кажется, подошла к концу, и реальность выглядит довольно ужасно".

Другой автор, старший научный сотрудник Центра России, Кавказа и Центральной Азии при ISPI Серена Джусти задалась вопросом, остается ли Украина приоритетом для Запада.

"Пока институциональные отношения с Западом продолжаются по тому же пути, который уже был установлен предшественниками Зеленского", – пишет Джусти.

Она отмечает, что Франция активно поддерживает Россию. После лоббирования со стороны Франции и Германии РФ вернулась в Совет Европы, откуда была исключена после аннексии Крыма. Джусти также напоминает, что президенту Зеленскому пришлось столкнутся и с импичментом Дональда Трампа, в котором глава Украины играл немаловажную роль.

"Первый год президентства Зеленского с точки зрения отношений с Западом был ограничен узким пространством для маневра. Судьба Украины, похоже, все еще находится в руках немногих европейских государств и США, и их позиции в отношении России. Однако в обоих случаях Украина не является политическим приоритетом. Необходимость взаимодействия с Россией для выяснения других сложных сценариев, таких как Сирия, Ливия и Иран, может в конечном итоге положительно отразиться и на ситуации в Украине", – отмечает Джусти.

Эксперт некоммерческой организации Crisis Group Кэтрин Куинн-Джадж считает, что Зеленский не наивен, а его взгляды на войну на Донбассе, отражают позицию многих украинцев, особенно в центральных и юго-восточных регионах.

"Он не хочет капитулировать ни перед Москвой, ни проводить интеграцию с Западом за счет единства. Придя к власти, обещая мир, Зеленскому еще предстоит создать внутренние альянсы, в которых он должен работать для достижения поставленных целей", – пишет Куинн-Джадж.

Российская газета Коммерсант опубликовала материал о первом годе Зеленского под заголовком "Первый блин комом". Авторы пишут, что коррупционные скандалы продолжаются в Украине, как и война.

"Правящая партия выступает не слаженным хором, а разноголосицей, рейтинг главы государства упал с 74% в сентябре до 44% в апреле. С таким набором проблем Владимир Зеленский подошел к знаковой для себя дате — первой годовщине во власти. Еще одним ударом стала пандемия коронавируса. В 2020 году COVID-19 может доставить президенту больше неприятностей, чем самая непримиримая оппозиция", – говорится в материале.

Обозреватель российского государственного агентства ТАСС Андрей Низамутдинов написал в авторской колонке написал, что к марту рейтинг Зеленского упал до 46%, а в апреле снизился еще на два пункта.

"Почему именно в этот период произошло падение рейтинга? Да потому, что многим стало ясно: выполнять громкие предвыборные обещания Зеленский не хочет или не может. И вообще не слишком отличается от своего предшественника, по крайней мере в том, что касается одного из самых больных для украинцев вопроса — вооруженного конфликта в Донбассе", – отметил автор.

В отличие от мировых большинство украинских СМИ выпустили метариалы к первой годовщине второго тура президентских выборов с анализом успехов и просчетов Зеленского на посту главы государства.

Чем отличился Зеленский за год после выборов рассказывает и Фокус, который вспомнил, почему люди поверили лидеру "Квартала 95", продюсеру и актеру, проанализировал его предвыборные обещания и оценил, что уже удалось выполнить, а что – еще нет.

"Ныне эксперты уверены: несмотря на все трудности, невыполненные обещания, политические ошибки и скандалы украинцы за год не разочаровались в президенте Зеленском, а некоторое снижение его рейтингов называют "нормальным процессом адаптации", – говорится в материале.

Также Фокус вместе с экспертами сравнил достижения президента Владимира Зеленского и его экранного двойника Василия Голобородько, использовав события первого сезона сериала.