Рестораторы устроили пикник под ОП: требуют открыть летние террасы
2020-05-02 17:23:00
Всех желающих бесплатно кормят повара столичных ресторанов
В субботу, 2 мая, в Киеве под Офисом президента рестораторы организовали акцию протеста с требованием позволить открыть летние террасы в период карантина.
Организатором мероприятия выступил совладелец сети Tarantino family Дмитрий Федотенков.
"Открываем летнюю терассу экспериментального типа. На площади перед Офисом президента. Наша заявка на светский-ланч лежит в здании КГГА. Надеюсь, никаких сюрпризов и сложностей не случится", – написал Федотенков у себя Facebook 1 мая.
Субботняя акция, по данным Vesti.ua, не похожа на стандартный митинг. Всех желающих бесплатно кормят повара столичных ресторанов, а желающие могут оставлять "чаевые", которые пойдут на поддержку украинских медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом.
Фото: vesti.ua
Данная акция преследует несколько целей, одна из них – привлечь внимание к теме борьбы с безработицей. По оценкам участников рынка, из-за ограничительных карантинных мер без работы осталось около 1,2 млн работников в сфере ресторанного бизнеса.
"Мы хотим открыть летние террасы, но нас не слышат. Надеемся, что услышат. А заодно откатаем схему открытия летних террас и, надеюсь, пообедаем с президентом. Для гаранта будет кальян. Дыня с мятой", – рассказал Федотенков.
Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина, но не раньше 11 мая.
Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 5%.
Тогда снимаются ограничения, которые касаются:
- парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;
- части объектов индустрии красоты,
- тренировок в командных видах спорта,
- оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,
- кофеен (работа на вынос),
- автомоек, веломагазинов, велопрокатов,
- нотариусов, адвокатов, аудиторов.
При этом, после 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.
- Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
- В ответ на это Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости.