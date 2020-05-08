Зеленский считает ошибкой решение Грузии отозвать посла в Киеве

Президент подчеркнул, что кадровая политика – исключительная прерогатива украинского государства

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой решение Грузии отозвать своего посла для консультаций из-за назначения Михеила Саакашивили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом пишут Украинские Новости.

"У нас с Грузией и грузинским народом прекрасные отношения. Мы несмотря ни на что не будем ни на какие консультации вызывать нашего посла. Потому что отношения наших стран более длительные, чем любое руководство любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, кадровая политика – исключительная прерогатива украинского государства.

"Чтобы никого не обижать: это наше решение и наша внутренняя политика. Господин Саакашвили – гражданин Украины, у него украинский паспорт. Я – президент Украины, который назначил его главой Исполкома реформ при президенте Украины. Вот и все", – резюмировал он.

Напомним, в МИД Грузии заявили, что отзыв посла для консультаций не означает разрыва дипломатических отношений или пересмотра стратегического партнерства с Украиной.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", – заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.