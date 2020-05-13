В "Велюре" нет штаба: Тищенко назвал новую версию работы ресторана
2020-05-13 10:40:00
Нардеп также прокомментировал "жесткий разговор" с Зеленским о работе своего ресторана
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко отрицает свое прежнее заявление о том, что в его киевском ресторане "Велюр" якобы находится "штаб". Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"У меня нет в "Велюре" штаба. "Велюр" – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал", - заявил он.
Тищенко сейчас утверждает, что его слова о работе штаба неправильно поняли, но раньше говорил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве штаба для встречи с помощниками: "Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте – "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей", – говорил нардеп.
"Вы можете зайти в мой Инстаграм. Я пишу, что "все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В "Велюре" бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?", – сказал нардеп.
Отвечая на вопрос о том, что в заведении делал нардеп Антон Яценко, Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко".
Он также говорит, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте", также с ним не встречался. При этом нардеп утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет.
"Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают, и я знаю в Киеве всех", – подытожил Тищенко.
Нардеп также настаивает на том, что в "Велюре" он собирает помощь для больниц и работает в рамках подготовки к выборам мэра Киева.
Тищенко также рассказал свою версию "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским из-за нелегальной работы ресторана во время карантина.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский имел "жесткий" разговор с Николаем Тищенко из-за скандала с "Велюром".
Отвечая на уточняющий вопрос, нардеп Тищенко сказал: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?".
По словам Тищенко, с президентом у него "очень профессиональные отношения".
"Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем. Как замглавы фракции я выполняю те задачи, которые стоят сегодня перед парламентом, перед партией и перед нашей командой. В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", – заявил он.
Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко работал и принимал VIP-гостей.
Как ранее сообщал Фокус:
- После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.
- Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.
- На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что ресторан "Велюр" закрыт полицией и составлен админпротокол за нарушение карантинных ограничений.