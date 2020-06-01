Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантина, – Минздрав
В МОЗ назвали регионы, в которых эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантинные ограничения
В Украине шесть областей и город Киев не соответствуют критериям ослабления карантина и не могут перейти на следующий этап смягчения противоэпидемических мероприятий.
Об этом по состоянию на 6 июня свидетельствуют данные Минздрава.
В частности, карантинные меры пока нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в городе Киеве.
В Донецкой области это связано с очень низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в Киеве – с слишком высоким количеством новых случаев COVID-19.
Что касается Житомирской области, то там местные власти даже усилили противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней. Об этом сообщается на сайте Житомирской облгосадминистрации.
В частности, до момента стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается деятельность учреждений:
– питания – прием посетителей в помещениях;
– культуры, в частности с приемом посетителей, в том числе культурных мероприятий;
– предоставляющих услуги по размещению.
Также нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения.
Кстати, недавно во Львовской области карантинные ограничения продлили еще на неделю – до 12 июня. Власти Закарпатской области также решили усилить контроль над соблюдением карантина для уменьшения распространения коронавирусной инфекции.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.
- В Киеве не разрешили с 5 июня полноценно открывать рестораны.