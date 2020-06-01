На Закарпатье ужесточают карантин
Для уменьшения заболеваемости Covid-19
Власти Закарпатской области решили усилить контроль над соблюдением карантина для уменьшения распространения коронавирусной инфекции.
Об этом написал глава Закарпатской ОГА на своей странице в Facebook.
По его словам, в регионе усилят контроль над перевозками пассажиров, а также за соблюдением предприятиями и гражданами карантинных мер, в частности, относительно дистанции и масок.
Также в Закарпатской области ужесточат контроль над соблюдением санитарных норм заведениями общественного питания.
Кроме того, в области усилят проведение среди населения информационно-разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований карантинных мер.
По данным Минздрава, по состоянию на 5 июня в Закарпатской области зафиксировано 1280 случаев коронавируса. При этом 551 пациент уже выздоровел.
Кстати, во Львовской области карантинные ограничения продлили еще на неделю – до 12 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.
- В Киеве не разрешили с 5 июня полноценно открывать рестораны.