Волкер дал совет Зеленскому: Укрепление национального единства важнее политических репрессий
По мнению американского дипломата, обвинить можно любого
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал президенту Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.
Об этом высокопоставленный американский дипломат написал в Twitter.
"Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", – написал Волкер, по видимому комментируя попытки ГБР вручить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Напомним, 10 июня Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Офисе генпрокурора заявили, что пятый президент Петр Порошенко подозревается в побуждении главы Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий и готовят ходатайство об избрании экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Петр Порошенко заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского на его незаконное преследование.