Волкер дал совет Зеленскому: Укрепление национального единства важнее политических репрессий

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал президенту Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

Об этом высокопоставленный американский дипломат написал в Twitter.

"Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", – написал Волкер, по видимому комментируя попытки ГБР вручить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, 10 июня Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.

Как ранее сообщал Фокус:

В Офисе генпрокурора заявили, что пятый президент Петр Порошенко подозревается в побуждении главы Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий и готовят ходатайство об избрании экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.