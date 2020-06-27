Степанов: мест в больницах скоро будет не хватать

По мнению министра здравоохранения, если не соблюдать нормы карантина, то количество инфицированных коронавирусом будет увеличиваться.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует значительный скачек заболеваемости коронавирусом в Украине и возможную нехватку мест в больницах.

Об этом он сказал на совещании под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 27 июня.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.

Степанов напомнил участникам совещания, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас – 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.

Он считает, что основная причина такой ситуации – игнорирование норм карантина в общественном транспорте, отказ от масок и несоблюдение дистанции между людьми.

Степанов отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале эпидемии, но в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то, по его словам, с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области опорные больницы, принимающие больных с COVID-19, переполнены. Например, утром 20 июня в больницах было 179 больных. 19 июня выписано только 11.

Как ранее сообщал Фокус:

За минувшие сутки подтвердили 948 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 42 065 человек.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 12 областях и Киеве главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС по усилению карантинных ограничений, заявил Максим Степанов.