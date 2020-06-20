В Закарпатской области опорные больницы по коронавирусу переполнены
В Закарпатской области опорные больницы, принимающие больных с COVID-19, переполнены. Утром 20 июня в больницах было 179 больных. Вчера выписано только 11.
Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает Укринформ.
"Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросла в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", – сказал Поляк.
Он пояснил, что сейчас в больницах первой волны принимают мало больных, поскольку процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.
"На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны находится 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем – значит, нет куда класть новых", – сказал Поляк.
Он также отметил, что с 19 июня больных отправляют в районные больницы.
"Но в некоторых районах – Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", – сказал главврач.
Кстати, министр здравоохранения Максим Степанов вскоре планирует посетить Закарпатскую область, в которой наблюдается один из самых высоких суточных приростов заболеваемости в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- За минувшие сутки количество новых случаев коронавируса немного снизилось – 19 июня подтвердили 841 случай заражения, тогда как 18 июня - 921.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.
- 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. Также правительство утвердило критерии для ужесточения карантинных ограничений.
- По состоянию на 20 июня к смягчению карантина не готовы девять областей и Киев. За сутки из этого списка выбыла Черновицкая область.