"Личная обида определенных лиц". В ОП жестко ответили Минску на заявления о хасидах на границе

У Зеленского связали нынешнюю ситуацию на украино-белорусской границе с кризисом в самой Беларуси.

В Офисе президента Украины (ОП) жестко ответили белорусским властям на заявления, что украинская граница с Беларусью будто бы открыта для хасидов, пытающихся добраться до Умани. У Зеленского призвали официальный Минск прекратить распространять обнадеживающую паломников информацию и связали ситуацию на границе с кризисом в самой Беларуси.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять неправдивые обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все-таки может быть открыта для иностранцев", – говорится в заявлении.

В ОП напомнили, что Украина закрыла границы из-за опасности распространения коронавируса.

"Так же как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, так и сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", – указывается в заявлении.

У Зеленского также связали нынешнюю ситуацию на границе с кризисом в самой Беларуси.

"Вынуждены также констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах Президента Республики Беларусь 9 августа текущего года", – заявили в ОП.

У Зеленского напомнили, что во время пандемии каждое государство должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в Умань.

Правительство Украины запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Вечером 15 сентября, замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что МИД обратился к белорусской стороне с требованием не оформлять разрешения на выезд в Украину для лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины находятся свыше полутора тысяч евреев-хасидов, которые намерены попасть в Умань. Несмотря на напряженность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.

16 сентября Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".