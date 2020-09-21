Патриарх Филарет призвал папу Франциска повлиять на рассмотрение дела нацгвардейца Маркива

Почетный патриарх Филарет написал папе римскому Франциску открытое письмо, в котором призвал своего коллегу ходатайствовать о незаангажированном суде для нацгвардейца Виталия Маркива, заключенного в Италии.

Письмо выложили на сайте пресс-службы УПЦ КП.

"Обращаюсь к Его Святейшеству, Папе Римскому Франциску, международной и правозащитной общественности, обратить внимание на эту ситуацию и, со своей стороны, ходатайствовать перед Правительством Италии о незаангажированном судебном разбирательстве по делу украинца Виталия Маркива", – написал Филарет.

Священнослужитель добавил: "Спасибо всем, кто борется за то, чтобы прошел справедливый суд и Виталий Маркив поскорее получил свободу. В частности, спасибо за упорную работу в этом вопросе Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и представителям МИДа Украины".

По словам Филарета, Украина и "большинство демократического мира", понимают, что Маркив не виновен, а сам является жертвой "примитивной мести имперской России", против которой боролся.

Патриарх обратился непосредственно к Маркиву: "Мы надеемся, что апелляционный суд Милана, получив новые доказательства от Вашей защиты, украинских адвокатов (полученные в ходе специального расследования проведенного Министерством внутренних дел Украины), установит справедливость и признает Вашу невиновность".

"Призываю украинцев ныне живущих в Италии, проявить свою гражданскую позицию и всеми законными методами добиваться справедливого суда, присоединившись к международной акции "Free Markiv", – добавил Филарет.

Рассмотрение обжалования приговора по делу нацгвардейца Виталия Маркива начнется 29 сентября этого года. Заседание состоится в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. В своем ходатайстве защита просит оправдать Маркива, в связи с отсутствием доказательств его причастности к инциденту с убийством итальянского журналиста Андреа Роккелли под городом Славянском в мае 2014 года.

Напомним, в июле прошлого года нацгвардейца Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии, признав его виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли. Защита Маркива утверждает, что тот не виновен, поскольку Роккелли погиб в результате обстрела со стороны боевиков. МВД Украины даже провело следственный эксперимент, доказывающий невиновность Маркива.

Ранее о том, что папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения Виталия Маркива из итальянской тюрьмы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.