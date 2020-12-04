Отложенный Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале, – Стефанишина

Диалог будет продолжаться на высоком политическом уровне до того момента, когда украинская делегация сможет физически прибыть в Брюссель.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что отложенное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года", – сказала Стефанишина.

По ее словам, диалог будет продолжаться на высоком политическом уровне до того момента, когда украинская делегация сможет физически прибыть в Брюссель.

Стефанишина сообщила, что на следующей неделе она и премьер-министр проведут разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которого определят конкретную дату заседания Совета ассоциации.

Напомним, Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, которое должно было состояться 8 декабря в онлайн-режиме. Как отметили европейские чиновники, встреча в виртуальном формате была бы неформальной, так как в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только в очном формате.

Совет ассоциации Украина-ЕС – это ежегодное мероприятие, где на высшем политическом уровне проводится оценка выполнения Соглашения об ассоциации и определяются будущие планы.